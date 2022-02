Cedears: cuánto cayó Facebook en la Bolsa porteña

Lo que sucedió fue que las acciones de Meta (Facebook) se desplomaron más de un 26% en Wall Street después de presentar resultados decepcionantes, en una caída histórica que representa casi u$s200.000 millones en capitalización del grupo de Mark Zuckerberg. La previsión de ingresos de Meta para el primer trimestre fue de entre u$s27.000 millones y u$s29.000 millones, inferior a los u$s30.150 millones que esperaban los analistas, según datos de IBES de Refinitiv.

En Wall Street, el Nasdaq, cayó más de un 3,7% porque acciones de otras empresas de redes sociales, como Twitter Inc, Pinterest Inc y Snapchat, también sufrieron un revés. Los grandes valores tecnológicos como Alphabet Inc y Microsoft Corp se desplomaron, al igual que Amazon.com Inc, antes de que publicara sus resultados.

Esta jornada, sin embargo, se destacaron las subas de Banco Bradesco (+2,2%), Coca Cola (+1,5%), y Alibaba (+1,3%). En cuanto a los ETF Cedears, subieron los índices MSCI Brazil (+0,2%) y el de energía (+0,05%). Por su parte el ETF que replica el sector de innovación descendió 4,4% y el que sigue al Nasdaq cayó 2,8%.

El volumen operado en Cedears durante la jornada subió 2% hasta los $5.055 millones, lo que representó un 85% de lo operado en renta variable. En tanto que se operaron $978 millones en acciones locales.