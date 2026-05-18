Cedears: estas son las empresas que pagan dividendos en lo que resta de mayo + Agregar ámbito en









Los Cedears corresponden a acciones de empresas multinacionales que distribuyen sus dividendos del segundo trimestre del año.

Los Cedears corresponden a acciones de empresas multinacionales que distribuyen sus dividendos del segundo trimestre del año.

Algunas de las principales empresas líderes en el mundo todavía no repartieron sus dividendos de mayo, correspondientes al segundo trimestre del 2026, por lo que los inversores locales, que apuestan a la estabilidad que ofrecen los Cedears (Certificados de Depósito Argentinos), se mantienen expectantes.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Estos instrumentos, que replican la cotización de las acciones de grandes empresas y ETFs -y operan en el exterior-, se adquieren en pesos y se encuentran atados al dólar contado con liquidación (CCL), lo que permite a los inversores cubrirse ante un eventual salto cambiario.

No obstante, solo algunos Cedears equivalen exactamente a una acción, ya que la mayoría son fracciones. Es que están pensados para que su cotización pueda ser accesible a todo tipo de inversores en la Argentina y así universalizar el acceso a activos extranjeros. Asimismo, este ratio no es un valor fijo y puede cambiar según la evolución del activo original, en un proceso conocido como "split".

Los dividendos son la parte de los beneficios corporativos que se asigna a los accionistas, siempre y cuando las empresas opten por mantener el equilibrio, reinviertan un porcentaje y peguen el resto del incentivo, ya sea en efectivo o en forma de acciones. Los inversores recibirán estos dividendos si compraron sus Cedears dentro del plazo (ex-dividendo).

Estas empresas que cuentan con Cedears se dedican a negocios sólidos y estables que perduran a lo largo del tiempo.

mercados finanzas vivo acciones bolsas inversiones bonos dolar tasas cedears Los Cedears corresponden a acciones de empresas multinacionales que distribuyen sus dividendos del segundo trimestre del año. Depositphotos Cedears que pagan dividendos en lo que resta de mayo Martes 19 de mayo Texas Instruments (TXN) : u$s1,42 por acción (5 Cedears).

: u$s1,42 por acción (5 Cedears). Caterpillar (CAT): u$s1,51 por acción (20 Cedears). Viernes 22 de mayo Citigroup (C) : u$s0,60 por acción (3 Cedears).

: u$s0,60 por acción (3 Cedears). Charles Schwab (SCHW): u$s0,32 por acción (13 Cedears). Martes 26 de mayo Walmart (WMT): u$s0,25 por acción (18 Cedears). Jueves 28 de mayo Petrobras ADR (PBR): u$s0,12 por acción. Viernes 29 de mayo Starbucks (SBUX): u$s0,62 por acción (12 Cedears).

Temas Cedears

Empresas