Algunas de las principales empresas líderes en el mundo todavía no repartieron sus dividendos de mayo, correspondientes al segundo trimestre del 2026, por lo que los inversores locales, que apuestan a la estabilidad que ofrecen los Cedears (Certificados de Depósito Argentinos), se mantienen expectantes.
Cedears: estas son las empresas que pagan dividendos en lo que resta de mayo
Los Cedears corresponden a acciones de empresas multinacionales que distribuyen sus dividendos del segundo trimestre del año.
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Estos instrumentos, que replican la cotización de las acciones de grandes empresas y ETFs -y operan en el exterior-, se adquieren en pesos y se encuentran atados al dólar contado con liquidación (CCL), lo que permite a los inversores cubrirse ante un eventual salto cambiario.
No obstante, solo algunos Cedears equivalen exactamente a una acción, ya que la mayoría son fracciones. Es que están pensados para que su cotización pueda ser accesible a todo tipo de inversores en la Argentina y así universalizar el acceso a activos extranjeros. Asimismo, este ratio no es un valor fijo y puede cambiar según la evolución del activo original, en un proceso conocido como "split".
Los dividendos son la parte de los beneficios corporativos que se asigna a los accionistas, siempre y cuando las empresas opten por mantener el equilibrio, reinviertan un porcentaje y peguen el resto del incentivo, ya sea en efectivo o en forma de acciones. Los inversores recibirán estos dividendos si compraron sus Cedears dentro del plazo (ex-dividendo).
Estas empresas que cuentan con Cedears se dedican a negocios sólidos y estables que perduran a lo largo del tiempo.
Cedears que pagan dividendos en lo que resta de mayo
Martes 19 de mayo
- Texas Instruments (TXN): u$s1,42 por acción (5 Cedears).
- Caterpillar (CAT): u$s1,51 por acción (20 Cedears).
Viernes 22 de mayo
- Citigroup (C): u$s0,60 por acción (3 Cedears).
- Charles Schwab (SCHW): u$s0,32 por acción (13 Cedears).
Martes 26 de mayo
- Walmart (WMT): u$s0,25 por acción (18 Cedears).
Jueves 28 de mayo
- Petrobras ADR (PBR): u$s0,12 por acción.
Viernes 29 de mayo
- Starbucks (SBUX): u$s0,62 por acción (12 Cedears).