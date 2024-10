Un peso pesado del mundo cripto resalta las oportunidades que abre la Blockchain para el gobierno de Javier Milei

Un liberal innato, como la Blockchain

Periodista: ¿Cuál es la similitud entre el liberalismo, la Blockchain y dónde pondría a Javier Milei en este escenario descentralizado?

Charles Hoskinson: Milei tiene una visión que está muy alineada con algunos de los principios básicos de nuestra industria, como el concepto de monedas privadas, sólidas y servicios gestionados iniciativa privada. Sin embargo, el gran reto del liberalismo es su implementación. Si bien propone un equilibrio entre el gobierno y el sector privado, existe una razón por la que esos gobiernos existen: la industria privada también tiene sus limitaciones. Aquí es donde la Blockchain se presenta como una tercera vía, que no pertenece ni enteramente al gobierno ni a la industria privada, sino que actúa como un puente entre ambos. A veces se comporta como un ente gubernamental, y otras veces, como un actor privado. Esto lo convierte en una solución ideal para cuestiones como los sistemas de votación, la identificación nacional o las funciones de un banco central. Creo que a medida que Milei profundice su conocimiento en ese campo, reconocerá tres puntos clave: primero, qué Blockchain es altamente compatible con su filosofía; segundo, que Argentina ya es un líder global en criptomonedas; y tercero, que el país cuenta con un enorme talento local para impulsar y ejecutar estas iniciativas.

P.: ¿Cómo podría la blockchain impulsar la economía argentina?

C.H.: Blockchain en Argentina puede actuar como un puente entre la economía formal y la informal. En un país donde muchos ganan en pesos, pero ahorran en dólares, gran parte de estas transacciones se realizan en la economía paralela, dificultando su gestión. Blockchain podría unificar ambos sistemas, ofreciendo transparencia y auditabilidad. Esto permitiría al gobierno obtener datos económicos precisos sobre la inflación y las dificultades reales de los ciudadanos, mejorando así la relación entre el gobierno y la sociedad. Blockchain también puede restaurar la transparencia y el Estado de derecho en Argentina, atrayendo inversión extranjera al ofrecer garantías de protección y cumplimiento legal, algo que actualmente genera desconfianza. Esto podría impulsar el Producto Bruto Interno (PBI) en un 10-15% anual, mejorando la economía del país.

P.: Al respecto, ¿tiene planes de invertir en Argentina?

C.H.: Sí. Ahora trabajamos con Globant, firmamos un Memorando de Entendimiento con ellos y planeamos contratar desarrolladores locales para nuestros proyectos. Además, estamos interesados en explorar el mercado de las microfinanzas, especialmente para el 20 u 30% de la población más pobre de Argentina, que actualmente depende de préstamos a corto plazo con tasas de interés abusivas. Ya hemos implementado productos similares en Kenia, bajo el nombre de RealFi, y nos gustaría traer esta experiencia a este país. Sin embargo, antes de lanzar estos productos, necesitamos familiarizarnos con la normativa local. Una vez hecho esto, evaluaremos la posibilidad de introducir estas soluciones aquí.

P.: ¿Cuál es el vínculo con Globant?

C.H.: Nosotros vemos a la Argentina como un gran lugar para contratar gente y construir relaciones. También es un mercado maravilloso para probar productos como nuestro software de billetera, software de identidad y la plataforma de microfinanzas. Algunos de los primeros desarrolladores que trabajaron en Cardano en 2016 eran de Buenos Aires. Esa relación nos llevó a Globant.

MOU Signed between IOG and Globant.jpeg

P.:¿Cuál es su opinión sobre las monedas digitales de los bancos centrales (CBDC, en inglés), en especial en la Argentina?

C.H.: Hemos investigado las CBDC durante más de 10 años. Uno de mis primeros proyectos en el ámbito de las criptomonedas fue una stablecoin algorítmico llamado BitShares. Hoy estamos colaborando con el estado de Wyoming en una stablecoin respaldada por activos, que se asemeja a una CBDC. Sin embargo, no creo que la administración de Milei esté alineada filosóficamente con la idea de una moneda digital de banco central. Milei apoya las monedas privadas y la competencia monetaria. Personalmente, me alineo con esa filosofía y creo que las criptomonedas se integran bien en la visión de Milei. Estas ofrecen libertad de elección, y en Argentina ya existe una fuerte preferencia del consumidor por el dinero privado, con u$s100 mil millones en criptos en circulación.

Sobre regulación, Blockchain y Vitalik Buterin

P.: ¿Por qué Argentina atrae a tantos grandes jugadores de la industria cripto? ¿Qué los seduce?

C.H.: En Argentina, la desconfianza en las monedas locales ha llevado a las personas a buscar alternativas, como stablecoins respaldadas por activos, como Tether, para protegerse contra la inflación. Esto les permite participar en una economía global que antes estaba fuera de su alcance. Los argentinos están adoptando las finanzas descentralizadas (DeFi) y aprendiendo sobre yield farming, NFTs, metaversos y GameFi, similar a lo que ocurre en países como Nigeria y Vietnam. Esta tendencia continuará, ya que la alternativa es enfrentar alta inflación, controles de capital y barreras comerciales. Las criptomonedas están actuando como una forma de inversión extranjera en Argentina, con proyectos locales financiados por inversores de Europa, EE. UU. y Asia, lo que inyecta dinero en la economía.

P.: ¿Está a favor o en contra de la regulación de la industria cripto, cómo contradice esto el espíritu descentralizado con el que nacieron las criptomonedas?

C.H.: La regulación necesita ser actualizada y modernizada, similar a cómo nos adaptamos a la evolución tecnológica. Debería implementarse un enfoque algorítmico utilizando contratos inteligentes, lo que eliminaría ambigüedades y reduciría costos de cumplimiento. Actualmente, la carga regulatoria recae en el sector privado, creando ineficiencias y altos costos, especialmente para las empresas más pequeñas. Es crucial entender el contexto en el que se utiliza la regulación, ya que a menudo beneficia a corporaciones poderosas más que a los consumidores. Propongo una regulación mínima y considerada, apoyada en mecanismos de libre mercado y organizaciones autorreguladoras, que alienten a las empresas a informar sobre prácticas indebidas. Al alinear incentivos, la industria puede volverse más saludable, donde los problemas son detectados por los actores internos antes que por los reguladores.

P.: ¿El gobierno le consultó o considera su opinión sobre la regulación?

C.H.: He tenido algunas consultas al respecto. El objetivo es organizar al sector privado y público en Argentina en un documento centrado en la transformación digital, reconociendo la interconexión entre tecnologías como Blockchain, IA, IoT, productos SaaS y gobernanza digital. Al visualizar la experiencia del ciudadano, se pueden identificar las tecnologías necesarias, con Blockchain como columna vertebral, garantizando sistemas confiables, íntegros, irreversibles y seguros. Esto permitiría resistir manipulaciones, como las de actores externos o políticos corruptos, en caso de descubrimientos significativos, como el litio. El siguiente paso es formar una coalición que incluya a múltiples partidos políticos y empresas privadas, lo que aseguraría la durabilidad del sistema más allá de los cambios de liderazgo. He estado dialogando con miembros del gobierno y del sector privado para evaluar su disposición hacia esta transformación. Como extranjero, aporto una perspectiva diferente sobre las prioridades del pueblo argentino, que debe definir sus necesidades y su relación con el gobierno. Una vez claro, podremos desarrollar alcances de trabajo y solicitudes de propuestas para reunir a los actores necesarios en la implementación de estas ideas.

Tech Forum Argentina 2.jpeg

P.: Usted dijo en una entrevista que Ethereum es como una dictadura. ¿Está en malos términos con Vitalik, o no está de acuerdo con la dirección que toma la red Ethereum?

C.H.: Este es un claro ejemplo de cómo las discusiones complejas se simplifican en frases simples. Al referirme a Vitalik como un "dictador", no quise insinuar que dirija Ethereum de manera autoritaria, sino que, si posees Ether o Bitcoin, no tienes voz en la dirección del protocolo. Aunque ETH se presenta como un proyecto de código abierto, los efectos de red dificultan la competencia real. A pesar de que podrías invertir en desarrollar tu propio cliente de ETH, solo añadirías un miembro más al pequeño grupo de tomadores de decisiones, mientras que la mayoría de los titulares de Ether carecen de influencia en la hoja de ruta del proyecto y dependen de Vitalik y su círculo cercano. A medida que Ethereum crece, este modelo de gobernanza se vuelve insostenible, ya que surgirán desacuerdos con las decisiones de Vitalik. Ethereum podría terminar como Bitcoin, donde la innovación se estanca, o necesitará adoptar un modelo de gobernanza más inclusivo. Aunque Vitalik ha mostrado resistencia a la gobernanza en cadena, parece estar reconociendo que esta postura puede ser problemática. La mayoría de los proyectos de Blockchain modernos, como Cardano, están explorando modelos de gobernanza en cadena.

P.: Ya que menciona Bitcoin, ¿cuál es su proyección para el BTC después de las elecciones en EEUU?

C.H.: Ahora que BlackRock respalda a Bitcoin, es difícil imaginar una caída en su valor. BlackRock tiende a tener éxito debido a su amplio control, lo que me hace más optimista sobre la capacidad de BTC para mantener su valor. Si el precio de Bitcoin aumenta, es probable que sea por un impulso especulativo. No me sorprendería ver a Bitcoin alcanzar entre los U$s200.000 y u$s300.000 el próximo año. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el BTC suele seguir las tendencias del mercado de acciones, lo que me sorprende, ya que inicialmente esperaba que fueran contracíclicas. Será interesante observar si esta tendencia se mantiene. Los cambios políticos, especialmente aquellos favorables a las criptomonedas, como la posible reelección de Donald Trump, también podrían fomentar la adopción institucional y elevar los precios.