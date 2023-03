Claves para trabajar para el exterior y cobrar en dólares desde Argentina

Otra plataforma que comenzó a ganar en popularidad entre los argentinos es OnlyFans, que fue promovida por diversas celebridades -como Candelaria Tinelli- e influencers, cobrando así un gran protagonismo en el mercado argentino, al convertirse en un trabajo muy rentable.

Cómo cobrar en dólares en Argentina trabajando para el exterior

Con todo, la gran pregunta que surge ahora es… ¿cómo cobrar los ingresos en dólares obtenidos en el exterior?

En un país en donde la brecha entre el dólar oficial y el dólar blue se mantiene en niveles altos, producto del cepo cambiario, el cómo cobrar y a cuánto calcular lo que acordamos en moneda extranjera con el empleador trae mucha incertidumbre.

A eso, se le suman las retenciones por exportación y aparece una gran duda: la declaración del dinero. ¿Qué se debe hacer con los dólares que se gana por el trabajo?

Hoy existen abogados y contadores especialistas que asesoran sobre las diversas modalidades de cobro que son mucho más simples de lo que la mayoría imagina como Luciano Pascual, quien suele organizar Twitter Spaces hablando de todos estos temas junto a otros “cripto contadores y abogados”. El especialista asegura que las criptomonedas son la gran solución para este dilema. "Tenemos que sacarnos el miedo de cobrar en criptomonedas o stablecoins. Es una tendencia mundial y en Argentina es una gran solución para resguardar el valor de nuestro trabajo. Y por tal motivo, cada vez somos más los contadores capacitados en asesorar sobre el tema para poder hacerlo", alienta Pascual.

Argensaldo, PayPal y otras opciones para cobrar

Para hacerse de dólares, actualmente existen distintas alternativas en el mercado argentino, y esto varía según la plataforma donde se cobre. Por ejemplo, la más popular es PayPal, que a través de la Fintech argentina Nubi, permite retiros de dólares a través del tipo de cambio oficial: Por ejemplo: si se retiran u$s2.000 se obtienen al día de hoy $411.560, lo que equivale a una cotización de $205,78 por dólar.

También existe la opción de utilizar plataformas que ofrezcan la modalidad P2P, siglas de Peer to Peer (entre pares), las cual se encarga de unir compradores con vendedores. De este modo, se obtiene un mejor tipo de cambio, pero no está exenta de riesgos de estafas o fraudes para compradores. Por ejemplo, Paypal tiene una opción de reembolso de dinero, el cual la contraparte puede hacer uso hasta 30 días posteriores al envío del dinero. “Es un gran riesgo de la modalidad P2P al no saber quién es la otra persona con la cual estás comerciando”, cuentan en el mercado.

Para el retiro de dinero de Only Fans, por su parte, se utiliza comúnmente la plataforma Skrill, que tiene la opción de enviar directamente cash a la cuenta bancaria, servicio por el cual cobra una comisión de casi 6 dólares (por cada retiro) y tiene una demora de hasta 5 días. Pero, además, la conversión se hace al valor del dólar oficial, por lo cual, se pierde prácticamente la mitad del valor del dinero, teniendo en cuenta la amplia brecha cambiaria que existe hoy en Argentina.

Skrill al igual que en PayPal, también se puede utilizar una plataforma P2P. Pero el riesgo por la utilización de esta metodología radica en que la cuenta de Skrill es de uso personal y el comercio P2P está prohibido. De hecho, cuenta con algoritmos para detectar si se realizan envíos a personas fuera del país, o si se hacen cierta cantidad de envíos, etc. De este modo, Skrill puede decretar el cierre permanente de la cuenta.

Otra solución que aparece en el radar es ArgenSaldo, que ofrece un servicio al estilo de una casa de cambio. Pero, además de la compraventa de criptomonedas, se enfoca en los saldos virtuales en dólares de PayPal, Skrill, Neteller, AstroPay, Wise, Payoneer, entre otras. Durante la cuarentena tuvieron un fuerte crecimiento de usuarios, tanto de jugadores de casinos en línea y de casas de apuestas, como de profesionales argentinos que trabajaban para el exterior, quienes buscaban cobrar su dinero generado en el exterior. “Todas las transacciones pasan por nuestra cuenta. Esto tiene los siguientes beneficios: obtenés tu dinero al instante, cuando en otras plataformas P2P tenés que esperar horas y hasta días para que te conecten con la otra parte y poder completar tu operación”, cuenta Gian Franco Avena, director de Operaciones de ArgenSaldo.

Además, “ofrecemos una mejor cotización, y también la posibilidad de cobrar el dinero en efectivo para quienes residan en CABA. A su vez, las cuentas de Skrill que se utilicen se mantendrán ´saludables´ ya que, al enviar el dinero a nuestra plataforma, siempre interactúan con un mismo usuario, evitando posibles penalizaciones”, agrega Avena.