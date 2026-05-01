Sin lluvias y temperaturas templadas en el AMBA: cómo seguirá el clima el Día del Trabajador

El Día del Trabajador marca una jornada ideal. Para el resto de los días, las temperaturas mostrarán un importante descenso.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que el 1 de mayo se presentó con un clima mayormente favorable en el AMBA , en el marco del Día del Trabajador . La jornada tendrá un cielo parcialmente nublado, temperaturas templadas y una muy baja probabilidad de lluvias.

Las marcas térmicas se ubican en torno a los 15 grados de mínima y 25 grados de máxima , en un escenario estable que permite planificar actividades al aire libre sin mayores complicaciones. Caminatas, salidas a plazas y encuentros recreativos aparecieron como opciones ideales para aprovechar el feriado.

Para este viernes, el pronóstico introdujo algunas variaciones. Se espera una jornada con cielo parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvias con alguna rotación del viento del noroeste hacia el sur.

Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 25 grados , manteniéndose dentro de un rango templado, aunque con mayor inestabilidad respecto al día anterior.

Fin de semana con descenso de temperatura

El sábado continuará con cielo mayormente nublado y un descenso en las temperaturas, que se ubicarán entre los 10 y 18 grados. Además, se prevé la presencia de viento moderado con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h, lo que marcará un cambio en las condiciones climáticas.

Para el domingo, el enfriamiento será más notorio, especialmente en la mínima, que descenderá hasta los 6 grados, mientras que la máxima se mantendrá en torno a los 18 grados. El viento rotará al norte, lo que podría generar cierta estabilidad, aunque con un ambiente más fresco en las primeras horas del día.

De esta manera, el inicio de mayo combina un feriado con condiciones ideales y un fin de semana con mayor variabilidad, en el que el descenso térmico y el viento ganarán protagonismo en el AMBA.

Las alertas en el resto del país

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por nevadas en el noroeste de la provincia de Chubut. Este nivel de advertencia implica la presencia de “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

En ese marco, el organismo difundió una serie de recomendaciones para minimizar riesgos: