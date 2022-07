Jugadora de voley brasileña reconoció que gana "50 veces más dinero" con OnlyFans

"Me guste o no, hoy es mi mayor ingreso. Ganó 50 veces más con las plataformas digitales que en el voley. El negocio es otro, como modelo, influencer, empresaria y emprendedora”, detalló la jugadora.

No obstante, Alves aclaró que no publica contenido explícito ni muy subido de tono. “Las fotos que publico en mi página de OnlyFans están totalmente destinadas a sesiones ‘light’ y profesionales. Nada de desnudos ni nada por el estilo. Cualquiera que busque esto en mi perfil no lo encontrará”.

La atleta de 22 años, quien además se reconoce como modelo e influencer, es la voleibolista profesional con más seguidores en Instagram en el mundo: tiene 2.3 millones.

Por ello, reconoció que está dispuesta a formar parte en el "Gran Hermano Brasil", el reconocido reality show brasileño, para competir con deportistas de otras disciplinas que cuentan con más seguidores en las redes sociales.