El trámite obligatorio que hay que hacer en ANSES antes de fin de año para cobrar el monto retenido

Para poder cobrar, los titulares tienen que presentar un formulario al ANSES. El trámite permite acceder al 20% guardado durante el año y habilita beneficios extra.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) es una de las principales herramientas de asistencia que brinda la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) para acompañar a familias en situación de vulnerabilidad. A través de este beneficio, millones de hogares reciben un ingreso mensual que busca garantizar el acceso a derechos básicos, como la salud y la educación de niños y adolescentes.

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Sin embargo, para poder cobrar el monto completo del beneficio, existe un trámite obligatorio que los titulares tienen que realizar cada año y es la presentación de la Libreta AUH. Este documento no solo permite acceder al 20% retenido por ANSES durante los pagos mensuales , sino que también habilita otros beneficios adicionales, como la Ayuda Escolar Anual.

La Libreta AUH (Formulario PS.1.47) es un documento obligatorio de ANSES que tiene que completar el titular de la prestación, para poder certificar que se estén cumpliendo los requisitos establecidos por el organismo. Mediante ella se acreditan:

los controles de salud

el calendario de vacunación

la asistencia escolar de los niños y adolescentes

En cada pago, la entidad guarda el 20% del monto de la AUH y lo abona todo junto cuando se presente este trámite. Además, su entrega también habilita el cobro de la Ayuda Escolar Anual, que una asignación de pago único que se entrega por cada hijo en edad escolar.

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Cómo tramitar la Libreta AUH desde Mi ANSES

Siguiendo estos pasos, se va a poder tramitar la libreta AUH, de una froma sencilla y desde casa.

Ingresá a "Mi ANSES" con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social. En la sección Hijos > Libreta AUH consultá la información sobre los hijos o personas a cargo por la que se recibe la asignación. Si falta completar alguna sección (educación, salud o vacunación), elegí la opción Generar Libreta para descargarla o enviarla por correo electrónico. Imprimí el formulario (en una sola hoja y con buena calidad) y llévalo a completar al centro de salud o a la escuela, según lo que corresponda. Es importante revisar que se complete con letra clara y que contenga las firmas y sellos requeridos. Sacá una foto al formulario completo (tomarla sobre una superficie plana, bien iluminada y que se vean las cuatro esquinas marcadas en negro). Recordá que el papel no puede estar arrugado. La imagen debe tener un peso menor a 3 megabytes (MB) y estar en formato JPG. Volvé a solicitar el acceso a "mi ANSES", selecciona la opción Hijos > Libreta AUH > Subir Libreta AUH, y seguí las instrucciones para completar el trámite. El proceso de carga finaliza cuando el titular recibe un correo electrónico que confirma que la presentación se efectuó correctamente.

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Monto de la AUH en mayo 2026

Los valores de la AUH se actualizan mensualmente según la inflación, en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Para mayo de 2026, el aumento es del 3,4% y el monto total por hijo va a ser de $141.312,64 , aunque no se cobra en su totalidad mes a mes.

Esto se debe a que ANSES retiene el 20% del beneficio hasta que se presenta la Libreta AUH. Por lo tanto:

monto total: $ 141.312,64

$ pago mensual directo (80%): $ 113.050,11

$ 20% retenido: se cobra luego de presentar la Libreta

En el caso de hijos con discapacidad, el monto asciende a $460.133,10, reflejando mayores necesidades económicas.