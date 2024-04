Criptomonedas: la justicia de EEUU declaró culpable al fundador de Terra por estafa a los inversores

"Estamos satisfechos con el veredicto del jurado de hoy que responsabiliza a Terraform Labs y Do Kwon de un fraude masivo de criptomonedas . Terraform Labs y Kwon, su ex CEO, engañaron a los inversores sobre la estabilidad del criptoactivo de seguridad y la llamada stablecoin algorítmica Terra USD, y además engañaron a los inversores sobre si una popular aplicación de pago utilizaba la blockchain de Terraform para procesar y liquidar pagos", ha declarado Gurbir S. Grewal, director de cumplimiento normativo de la SEC.

do-kwon-asume-la-responsabilidad-del-colapso-de-terra-por-primera-vez.png Do Know es el fundador de Terra, la criptomoneda algorítmica que estafó a los inversores según la justicia de EEUU

Qué dijo la compañía Terraform Labs

De su lado, la compañía ha asegurado sentirse "muy decepcionada" con el veredicto, el cual consideran que "no creemos está respaldado por las pruebas". "Seguimos manteniendo que la SEC no tiene autoridad legal para iniciar este caso, y estamos sopesando cuidadosamente nuestras opciones y próximos pasos", han agregado desde la compañía.

Criptomonedas: el acuerdo secreto en medio del colapso

Según informan distintos medios, la abogada de la SEC Laura Meehan dijo al jurado durante sus argumentos finales que Jump Trading, uno de los inversores institucionales de Terra, había hecho un trato secreto con Kwon y Terraform Labs para rescatar UST durante la desvinculación sufrida en mayo de 2021, interviniendo y comprando millones de dólares de UST para inflar su valor y devolverlo a la paridad con el dólar. Según la letrada, Terra y Jump mantuvieron en secreto esta información y la utilizaron como prueba de la eficacia del algoritmo que sustentaba el ecosistema.

Cabe señalar que Kwon no se encontraba en Manhattan para la celebración del juicio, ya que continúa detenido en Montenegro, donde se encuentra desde su detención hace más de un año. Recientemente, el país balcánico ha accedido a su extradición, aunque el destino sigue sin estar claro, ya que Corea del Sur también quiere procesar al cofundador de Terra.

En abril de 2023, Daniel Shin, cofundador de Terraform Labs, fue acusado en Corea del Sur de violar la ley de mercados de capitales, y los fiscales congelaron 185 millones de dólares en activos. Shin negó su implicación en la quiebra de la empresa, alegando que la abandonó dos años antes.