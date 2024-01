Terraform Labs, la empresa creadora de LUNA y TerraUSD se declaró en quiebra

El colapso de Terra

Vale recordar que la compañía se hundió en mayo de 2022 después de que sus tokens LUNA y TerraUSD provocaran un agujero de u$s40.000 millones en el mercado. Este episodio fue uno de los que propició el último mercado bajista de las criptos, el cual se desató con toda su fuerza después de que la 'stablecoin' TerraUSD perdiese su vinculación algorítmica con el dólar estadounidense.

La detención de Do Know

La noticia llega pocos días después de que la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) aplazara al 25 de marzo el juicio por fraude de Do Kwon, cofundador y antiguo consejero delegado de Terraform Labs. Según Gurbir S. Grewal, director de cumplimiento normativo del regulador estadounidense, el proyecto de Terra "no era ni descentralizado ni financiero", sino un "un fraude apuntalado por una llamada 'stablecoin' algorítmica, cuyo precio estaba controlado por los acusados, no por ningún código".

Terradoknow.jpg La SEC aplazó el juicio por fraude a Do Know, ex CEO.

En los últimos meses, Montenegro ha autorizado la extradición de Kwon a EEUU o Corea del Sur para ser juzgado. Se especula con la posibilidad de que el fundador de Terraform Labs sea juzgado en ambos países, llegando a enfrentarse a 40 años de prisión en el país asiático. De igual modo, Kwon y la compañía también se enfrentan a una multimillonaria demanda colectiva en Singapur.