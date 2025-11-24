El día que Juan Román Riquelme convirtió su primer gol con la camiseta de Boca + Seguir en









Una fecha inolvidable para el fútbol argentino y para el máximo ídolo Xeneize.

El primer grito de gol del actual presidente del club de la Ribera. DANIEL GARCIA/GettyImages

Una de las personalidades más importantes del fútbol argentino es sin dudas Juan Román Riquelme. El astro de Boca Juniors enamoró tanto a fanáticos de Boca como a rivales, por su gran habilidad dentro de la cancha y cualidades que son muy difíciles de ver en el deporte.

El ídolo dejó un legado muy difícil de superar en el club de la Ribera, con el cual conquistó el país, el continente y el mundo en una ocasión. Son muchos los hitos del oriundo de Don Torcuato con la camiseta azul y oro, pero uno que suele pasar inadvertido es su primer tanto oficial.

Riquelme Fotobaires El ídolo de Boca y su primer tanto con la camiseta azul y oro. Fotobaires A 29 años del primer grito de gol de Riquelme Un 24 de noviembre de 1996, Riquelme adornó una goleada por 6 a 0 a Huracán en el estadio que considera "el patio de su casa". Ya habían convertido Julio Toresani, Sebastián Rambert, Néstor Fabbri, Néstor Cedrés y Diego Latorre, y los fanáticos gozaban de una gran exhibición en La Bombonera.

Pero la frutilla del postre de esa fecha 14 del Torneo Apertura cayó tras una jugada realizada por Alphonse Tchami, quien corrió de la izquierda hacia el centro y encontró a Román. El astro sacó un remate en la puerta del área, potente y en dirección al ángulo derecho de Marcos Gutiérrez, que nada pudo hacer para detenerlo.

Embed - Primer gol de Riquelme en Boca Ese fue el primero de los 92 goles que marcó con Boca en 388 partidos disputados. Fue una figura clave no solo para el Xeneize, también para todo el fútbol argentino y sudamericano, al punto que hoy se desempeña como presidente de la institución, además de ser el jugador más querido por la gente del club de la Ribera.

La revelación de Riquelme sobre su paso por Argentinos Juniors Entre las cosas más llamativas de Riquelme y Boca, un episodio que aún hoy genera ruido es que no tuvo la posibilidad de retirarse con la camiseta azul y oro. El oriundo de Don Torcuato le puso fin a su carrera en Argentinos Juniors, pero hay un motivo detrás de esta elección. "Yo decidí ir a Argentinos pese a que me quería retirar en Boca. Elegí ir ahí porque no quería jugar ante Boca y al estar en la B, sabía que no lo enfrentaría", confesó hace poco en una nota con Jefferson Farfán, exjugador peruano. Riquelme aclaró que una vez que consiguió el ascenso, colgó los botines para evitar pisar La Bombonera como rival del club de sus amores: "Boca es mi vida. Boca puede vivir sin mí, pero yo no puedo vivir sin Boca”.

