Con el auxilio de EEUU, Economía enfrenta test clave en la previa electoral: busca renovar unos $4 billones

La venta de dolares del tesoro argentino y estadounidense drenaron pesos del mercado y subieron las tasas. Se espera un rollover abajo del 100%.

La próxima semana el Gobierno llevará a cabo la última licitación de deuda en pesos antes de las elecciones legislativas, proceso que se ha tornado clave para el mercado de capitales doméstico. La segunda será con el escenario definido.

Este lunes la Secretaría de Finanzas informará el menú de bonos que formarán parte de la primera rueda con el cual pretende renovar unos $4 billones en manos de privados.

El contexto, por lo menos de la última rueda de operaciones, es de un incremento de las tasas de interés, debido a que las ventas de dólares, tanto del Tesoro Nacional como del de EEUU, implicaron un retiro de pesos de circulación.

Si bien no hay confirmación oficial, versiones del mercado indican que el jueves el Tesoro estadounidense habría comprado pesos por un monto superior a los u$s300 millones. Sea como fuera, hubo menos pesos en el mercado y las tasas subieron.

IEB señaló en su ultimo reporte que “al vender dólares el Tesoro drenó pesos y empujó fuerte la tasa de repo (65,82%) y la TAMAR (47%)”.Según IEB, el movimiento fue abrupto: la caución pasó del 23% al 42% y la simultánea de BYMA al 30%. "El mercado de dinero se vuelve más exigente con menor liquidez disponible”, dijo IEB.

En la misma semana, el presidente Javier Milei y su par de EEUU, Donald Trump, tendrán una reunión bilateral en la que podrían conocerse los detalles del paquete de ayuda, que por ahora solo consiste en un swap de monedas y una compra puntual de pesos del Tesoro.

Mayores datos del acuerdo pueden ayudar a calmar la impaciencia de los mercados con la Argentina, aunque todavía van a quedar pendientes varias ruedas y las presiones sobre el dólar pueden seguir.

Las dudas persisten a pesar de Scott Bessent

Mientras tanto, persisten las dudas en el mercado sobre la continuidad del esquema de bandas cambiarias, que muchos consideran agotado. Sin embargo, Bessent lo defendió en su tuit del jueves, al asegurar que ‘siguen cumpliendo su propósito’.

Es así que algunos analistas sostienen que al haber estado sacando pesos del mercado via venta de dólares, se reducen las necesidades de rollover y se podría liberar algo de liquidez, bajando tasas levemente. Los bancos, por su lado, van a necesitar liquidez para completar las normas de encaje de fin de mes.

Sería un escenario posible, acompañando el hecho de que la presencia del Tesoro norteamericano en el mercado de dólares local puede atemperar los ánimos y reducir ansiedad.

Este lunes, la Secretaría de Finanzas difundirá el menú de bonos del primer llamado del mes. El martes tendrá lugar la reunión Milei-Trump y el miércoles se concretará la licitación.