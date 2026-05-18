A pocas semanas de su histórica primera participación en una Copa del Mundo, la selección de Curazao presentó la lista definitiva de 26 futbolistas convocados para la competición.
El particular video con el que la selección de Curazao anunció la lista de convocados para el Mundial 2026
El entrenador Dick Advocaat anunció el listado de jugadores que irán a la Copa del Mundo mediante una conferencia de prensa en modalidad virtual. Se trata de la primera participación del país en la competición.
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El entrenador Dick Advocaat anunció el listado de jugadores que irán al Mundial 2026 mediante una conferencia de prensa en modalidad virtual. "Lo más importante es que hemos ganado exposición con la clasificación de la isla. Eso es fantástico", afirmó el seleccionador.
"No vamos como favoritos. Creo que eso es claro para todos, pero vamos a vender nuestro pellejo lo más caro posible", advirtió. El DT, quien con 78 años será el seleccionador más veterano en la historia de la Copa del Mundo, agregó que un torneo como lo es un mundial es lo mejor que le puede pasar a un entrenador.
La lista de convocados de Curazao para el Mundial 2026
El video que publicó la Federación de Fútbol de Curazao para anunciar a sus jugadores contó con la participación del cantante Jeon, también responsable del tema del equipo nacional en esta Copa del Mundo.
En el clip, un niño interrumpe una sesión de grabación para entregarle un sobre. Dentro de él, el cantante encuentra el listado de jugadores y, finalmente, lo anuncia cantando sus apellidos en papiamento, la lengua de los curazoleños.
Los nombres se suceden sobre imágenes del plantel, y sus hinchas, celebrando la clasificación. Como anuncia el posteo que incluye el video: "No es solo el anunció del plantel, es toda una vibra".
La lista de 26 futbolistas que irán al Mundial 2026
Arqueros
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Eloy Room
Tyrick Bodak
Trevor Doornbusch
Defensores
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Riechedly Bazder
Joshua Brenet
Roshon Van Eijma
Sherel Floranus
Deveron Fonville
Jurien Gaari
Armando Obispo
Shurandy Sambo
Mediocampistas
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Leandro Bacuna
Juninho Bacuna
Livano Comenencia
Kevin Felida
Ar'jany Martha
Tyrese Noslin
Godfried Roemeratoe
Delanteros
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Jerey Antonisse
Tahith Chong
Kenji Gorré
Sontje Hansen
Gervane Kastaneer
Brandley Kuwas
Jûrgen Locadia
Jearl Margaritha
Curazao debutará en el Mundial 2026 cuando enfrente a Alemania, cuatro veces campeón del mundo, el 14 de junio, en Houston. El equipo caribeño comparte el grupo E con Ecuador y Costa de Marfil.
Las camisetas de Curazao para el Mundial 2026
Las equipaciones de Curazao para el Mundial 2026, bajo el tema «Identidad isleña», muestran la geografía y cultura de la isla. Es la primera vez que el país participa, así que celebran su singularidad.
La camiseta local del seleccionado caribeño rinde homenaje al mar con un estampado de olas azules en las mangas. Por su parte, la visitante homenajea a Willemstad, capital del país, y a los coloridos edificios de Punda y Otrobanda, barrios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Sus fachadas vibrantes inspiran el fondo amarillo pastel y las rayas en rosa, turquesa y naranja. Detalles azules recorren mangas, puños y los logotipos de adidas y el escudo nacional.
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