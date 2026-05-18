El dólar blue subió y acumuló más de un mes por encima de los $1.400

El billete paralelo se ubicó en máximos de mayo y ya arrastra una suba de $20 en lo que va del mes.

El dólar blue subió sobre el cierre de la jornada de este lunes.

El dólar blue subió $5 y cerró a $1.400 para la compra y a $1.420 para la venta este lunes, según los operadores de la city consultados por Ámbito . Así, la brecha con el tipo de cambio oficial en el segmento mayorista llegó al 1,7%.

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El billete paralelo se volvió a ubicar en máximos de mayo y arrastra una suba de $20 en lo que va del mes . No obstante, se mantiene en rojo a nivel anual, ya que acumula una baja de $110 (7,2%).

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.397 para la venta .

El dólar CCL cerró a $1.487,07 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6,5% .

El dólar MEP cerró a $1.428,41 y la brecha con el dólar oficial es de 2,3% .

Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 18 de mayo

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.846.

Cotización del dólar cripto hoy, lunes 18 de mayo

El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.480,21, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, lunes 18 de mayo

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s77.085,7, según Binance.