El dólar blue subió $5 y cerró a $1.400 para la compra y a $1.420 para la venta este lunes, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Así, la brecha con el tipo de cambio oficial en el segmento mayorista llegó al 1,7%.
El dólar blue subió y acumuló más de un mes por encima de los $1.400
El billete paralelo se ubicó en máximos de mayo y ya arrastra una suba de $20 en lo que va del mes.
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El billete paralelo se volvió a ubicar en máximos de mayo y arrastra una suba de $20 en lo que va del mes. No obstante, se mantiene en rojo a nivel anual, ya que acumula una baja de $110 (7,2%).
A cuánto cerró el dólar oficial hoy, lunes 18 de mayo
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.397 para la venta.
Valor del CCL hoy, lunes 18 de mayo
El dólar CCL cerró a $1.487,07 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6,5%.
Valor del dólar MEP hoy, lunes 18 de mayo
El dólar MEP cerró a $1.428,41 y la brecha con el dólar oficial es de 2,3%.
Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 18 de mayo
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.846.
Cotización del dólar cripto hoy, lunes 18 de mayo
El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.480,21, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, lunes 18 de mayo
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s77.085,7, según Binance.
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