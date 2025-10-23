Dólar: afloja la presión sobre el oficial tras la megaintervención de Scott Bessent

El tipo de cambio mayorista se aleja del techo de la banda. En la víspera, el Tesoro de EEUU vendió hasta u$s500 millones. El mercado se mantiene en guardia a la espera de las elecciones.

La presión sobre el dólar se toma un respiro este jueves , en la penúltima rueda antes de las elecciones legislativas del domingo 26 . El tipo de cambio mayorista opera a la baja luego de que el miércoles el Tesoro de EEUU realizara su mayor intervención en el mercado cambiario argentino, que en la city calculan que rondó los u$s500 millones.

El mayorista se vende a $1.484 , es decir, $5 por debajo del cierre del miércoles y a $8 del techo de la banda de flotación, que hoy se ubica en $1.492,05.

Así, el dólar minorista acompaña el movimiento y retrocede a $1.465,41 para la compra y $1.519,46 en el promedio de entidades financieras elaborado por el Banco Central (BCRA) . En el Banco Nación (BNA) lo hace a $1.455 para la compra y $1.505 para la venta.

En el mercado informal, el dólar blue opera a $1.520 para la compra y $1.540 para la venta , de acuerdo con los operadores de la city porteña consultados por Ámbito .

Por su parte, los dólares financieros también cotizan menos presionados este jueves. En las ruedas previas habían protagonizado un fuerte rally que llevó al contado con liquidación (CCL) a superar los $1.600. Ahora, tanto el MEP como el CCL ceden 1,3% a $1.572,06 y a $1.590,42 , respectivamente.

Los contratos de dólar futuro operan con bajas generalizadas. El mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista a finales de octubre será de $1.486, y que en diciembre llegará hasta los $1.577.

El dólar y intervención del "tío Scott"

Lo cierto es que el mercado cambiario argentino funciona bajo presión desde hace largas semanas. El mercado se cubre ante la expectativa de una eventual devaluación poselectoral, que el Gobierno desmiente de forma insistente.

Así, hubo una fuerte dolarización de carteras, que no fue contenida ni con los anuncios de salvataje del gobierno de Donald Trump ni con la intervención directa del Tesoro de EEUU. Como resultado, el dólar mayorista volvió a testear el techo de la banda durante los últimos días.

Para contener la escalada y evitar que el BCRA drene reservas en mayor cuantía (el martes vendió u$s45,5 millones), el "tío Scott" (como denominan en la city al jefe del Departamento del Tesoro estadounidense) aceleró su intervención. Según consignó la agencia Bloomberg y Ámbito pudo corroborar con fuentes del mercado, el pasado miércoles volcó entre u$s400 y u$s500 millones al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

Este jueves, el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró en declaraciones televisivas que no habrá un salto cambiario tras las elecciones legislativas. "El lunes no pasa nada", afirmó.