¡Ideal para equipar tu hogar! Las ofertas en vajilla que ofrece este supermercado + Seguir en









Uno de los principales comercios de la Argentina ofrece descuentos imperdibles en artículos del hogar.

Descuentos imperdibles en un supermercado argentino de primera línea.

Carrefour lanzó promociones especiales en vajillas durante marzo de 2026, con descuentos de hasta el 50% en sets completos y piezas individuales. Estas ofertas abarcan desde vajillas cotidianas hasta diseños premium, ideales para renovar el servicio de mesa o complementar el equipamiento del hogar.

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La cadena ofrece opciones para todos los presupuestos, con precios desde $1.098 y facilidades de pago en cuotas sin interés. Además, los clientes pueden aprovechar descuentos adicionales al pagar con la tarjeta de crédito o débito de Carrefour, lo que reduce aún más el costo final.

A continuación, los detalles sobre las promociones vigentes, los modelos destacados y cómo acceder a los mejores precios.

carrefour.jpg Ofertas en vajillas de Supermercados Carrefour: hasta 50% de descuento Carrefour destaca en marzo de 2026 con rebajas significativas en vajillas, que incluyen sets completos, platos, tazas y accesorios para el hogar. Las promociones se aplican tanto en tiendas físicas como en la plataforma online, donde los clientes pueden comparar modelos y precios antes de realizar su compra.

Entre las ofertas más destacadas, se encuentran:

Sets de vajilla completos con descuentos de hasta el 50% . Estos conjuntos incluyen platos hondos, llanos, tazas y fuentes, ideales para equipar una mesa de cuatro a seis comensales. Los precios parten desde $1.098 para los modelos básicos y llegan hasta $15.000 en diseños premium de marcas reconocidas.

Platos individuales con rebajas del 30% al 40% . Las opciones van desde $299 por unidad en líneas económicas hasta $1.200 en vajillas de porcelana o cerámica de alta gama.

Tazas y juegos de café con descuentos del 25% al 50% . Los sets de dos a seis piezas se ofrecen desde $499, mientras que las tazas individuales pueden adquirirse desde $199.

Fuentes y bandejas para horno o servicio, con precios reducidos hasta un 40%. Los modelos más demandados oscilan entre $899 y $3.500, según el material y el tamaño. tazas.webp Carrefour también aplica promociones por volumen: al comprar dos unidades de un mismo producto, la segunda tiene un 50% de descuento. Esta oferta es válida para platos, tazas y fuentes seleccionadas, lo que permite equipar el hogar con un gasto menor. Para maximizar el ahorro, los clientes pueden pagar con la tarjeta de crédito o débito de Carrefour, que ofrece descuentos adicionales del 20% en compras online los jueves. Además, la app de Carrefour permite acceder a cupones exclusivos, como envío gratis en compras superiores a $5.000 o financiación en hasta 12 cuotas sin interés en productos seleccionados.

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