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Según los datos de la consultora Orlando Ferreres, la inversión en maquinaria y equipo tocó mínimos desde diciembre de 2024, en términos desestacionalizados.

La inversión profundizó su caída en febrero: se hundió 11,4% anual, arrastrada por menor compra de equipos importados

La inversión profundizó su caída en febrero, arrastrada por la baja utilización de capacidad instalada de la industria y un freno en el nivel de importaciones. En términos desestacionalizados, tocó su segundo valor más bajo en 15 meses.

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Este lunes la consultora Orlando Ferreres & Asociados informó que el índice de Inversión Bruta Interna Mensual (IBIM) se hundió 11,4% interanual, medida en volumen físico. En enero el retroceso había sido de 6,6%, mientras que en diciembre de 2025 había sido de 1,3%.

image "Nuevamente, la caída más pronunciada se observa en la inversión en maquinaria de origen importado (-23,9%), en un contexto de mínimos históricos para la utilización de la capacidad instalada en la industria. Entendemos que por los próximos meses la inversión evolucionará de forma heterogénea, reflejando lo que ocurre con la actividad", señaló la entidad y añadió: "Hay sectores productivos que cuentan con un buen contexto para invertir, particularmente los relacionados al sector energético, mientras que los sectores orientados al mercado doméstico se mostrarán más cautelosos".

La inversión en maquinaria de origen nacional cayó 9,2% interanual, luego de haber mostrado una mejora en el inicio de 2026. Por su parte, la inversión en construcción cedió 2,3%; significó la cuarta baja al hilo, aunque de menor magnitud en relación a las anteriores.

La inversión se hunde al ritmo de la gran disparidad sectorial de la economía En términos mensuales, el IBIM se contrajo 0,7%. De este modo, la serie desestacionalizada exhibió su segundo peor dato desde diciembre de 2024, solo superado por el de noviembre de 2025.

Mientras la inversión en maquinaria y equipo (tanto nacional como extranjera) fue la más baja desde diciembre de 2024, el segmento de la construcción arrojó una tendencia algo más positiva, aunque partiendo desde un piso muy bajo.