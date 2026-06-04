El dólar blue cerró a $1.415 para la compra y a $1.435 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.
Dólar blue hoy: a cuánto cerró este jueves 4 de junio
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
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Dólar hoy: a cuánto cerró este jueves 4 de junio
A cuánto opera el dólar oficial hoy, jueves 4 de junio
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.437 para la venta.
Valor del CCL hoy, jueves 4 de junio
El dólar CCL cerró a $1.513,76 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.3%.
Valor del dólar MEP hoy, jueves 4 de junio
El dólar MEP cerró a $1.457,07 y la brecha con el dólar oficial es de 1.4%.
Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 4 de junio
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.891,50.
Cotización del dólar cripto hoy, jueves 4 de junio
El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.506,96, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, jueves 4 de junio
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s63.696, según Binance.
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