Inocencia Fiscal II: cuáles son los puntos clave del proyecto que presentó Luis Caputo + Agregar ámbito en









La iniciativa busca flexibilizar el Régimen Simplificado de Ganancias y responder a los cuestionamientos realizados por contadores y tributaristas.

El proyecto busca facilitar la corrección de inconsistencias ante ARCA. Mariano Fuchila

El ministro de Economía, Luis Caputo, presentó el proyecto de Inocencia Fiscal II, que será enviado al Congreso para modificar el Régimen Simplificado de Declaración Jurada del Impuesto a las Ganancias administrado por ARCA.

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La iniciativa busca corregir aspectos de la normativa que generaron críticas entre contadores y tributaristas, principalmente por el riesgo de que los contribuyentes pierdan los beneficios del régimen ante inconsistencias detectadas en sus declaraciones juradas.

Los puntos clave del proyecto de Inocencia Fiscal II Rectificación de las declaraciones juradas: los contribuyentes podrán corregir diferencias o inconsistencias sin quedar automáticamente excluidos del régimen simplificado.

los contribuyentes podrán corregir diferencias o inconsistencias sin quedar automáticamente excluidos del régimen simplificado. Conservación de los beneficios: quienes regularicen su situación podrán mantener las ventajas contempladas por el sistema.

quienes regularicen su situación podrán mantener las ventajas contempladas por el sistema. Eliminación de topes: el proyecto propone quitar los límites actualmente vigentes vinculados con las diferencias detectadas por ARCA.

el proyecto propone quitar los límites actualmente vigentes vinculados con las diferencias detectadas por ARCA. Mayores exigencias para ARCA: el organismo solamente podrá cuestionar una declaración jurada si demuestra, mediante información objetiva, la existencia de diferencias significativas.

el organismo solamente podrá cuestionar una declaración jurada si demuestra, mediante información objetiva, la existencia de diferencias significativas. Presunción de exactitud: los contribuyentes alcanzados por este principio tendrán mayores garantías frente a posibles fiscalizaciones del organismo recaudador.

los contribuyentes alcanzados por este principio tendrán mayores garantías frente a posibles fiscalizaciones del organismo recaudador. Tratamiento especial para los fondos: hasta el 31 de diciembre de 2027, el dinero utilizado por quienes estén alcanzados por la presunción de exactitud conservará las condiciones previstas por la normativa.

hasta el 31 de diciembre de 2027, el dinero utilizado por quienes estén alcanzados por la presunción de exactitud conservará las condiciones previstas por la normativa. Exención de multas: la iniciativa contempla que determinadas sanciones no sean aplicadas a quienes hayan regularizado previamente ajustes en los impuestos a las Ganancias o al Valor Agregado (IVA) y adhieran al régimen simplificado. La prórroga de Ganancias y el reclamo de los contadores a Luis Caputo La presentación del proyecto llega pocos días después de que el Gobierno resolviera prorrogar hasta el 27 de agosto el plazo para presentar las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias de personas humanas correspondientes al período fiscal 2025, aunque mantuvo el vencimiento del pago para el 27 de julio. Además, reprogramó el primer anticipo del impuesto para septiembre.

La decisión fue adoptada luego de nuevas reuniones entre el Ministerio de Economía, ARCA y los consejos profesionales de ciencias económicas, que venían reclamando más tiempo y cambios en el régimen simplificado por las dificultades operativas y los riesgos que implicaba para los contribuyentes.

Cuándo entrarían en vigencia los cambios Las modificaciones todavía no se encuentran vigentes. El proyecto deberá ser enviado al Congreso, donde tendrá que ser debatido y aprobado antes de su promulgación y posterior reglamentación.

Hasta que ese proceso concluya, continuarán aplicándose las disposiciones actuales del Régimen Simplificado de Ganancias. Por eso, los cambios anunciados no alteran por el momento los vencimientos ni las obligaciones vigentes ante ARCA.