El empleo de los inmigrantes en la Unión Europea alcanzó un máximo histórico, según un estudio + Agregar ámbito en









La tasa de ocupación subió al 68,2% en 2025 y redujo la diferencia con la población nacida en cada país, aunque aún persiste un amplio potencial laboral sin aprovechar.

Un informe muestra un récord de empleo de inmigrantes en la Unión Europea. Unión Europea

El empleo entre los inmigrantes en la Unión Europea alcanzó en 2025 su nivel más alto desde que existen registros y la diferencia con los trabajadores nacidos en cada país se redujo, aunque todavía persiste un importante potencial laboral sin aprovechar. Así lo señaló un informe de la Fundación Rockwool de Berlín (Rfberlin), elaborado con datos de Eurostat.

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Según el estudio del Centro de Investigación y Análisis de la Migración (Cream), la tasa de ocupación de los inmigrantes subió del 67,8% en 2024 al 68,2% el año pasado. El informe destaca que la tendencia positiva se mantiene desde hace varios años y que los niveles se acercan cada vez más a los de la población local.

"La proporción de inmigrantes con empleo lleva muchos años aumentando, y las cifras se acercan a las de la población autóctona", afirmó Tommaso Frattini, subdirector del Cream. El mayor avance se registró entre las personas provenientes de países no pertenecientes a la UE, cuya tasa pasó del 59,4% en 2017 al 66% en 2025, una mejora de 6,6 puntos porcentuales que permitió reducir la brecha con los trabajadores nativos.

Entre los ciudadanos de otros países de la Unión Europea, la tasa también aumentó, del 71,1% al 74,8% durante ese período. En tanto, entre quienes trabajan en su país de nacimiento el indicador pasó del 67,2% al 71,6%.

La integración laboral de los inmigrantes sigue siendo desigual en la UE Sin embargo, el informe advierte que la situación no es igual en todos los países. La participación laboral de los inmigrantes procedentes de fuera de la UE es especialmente alta en Malta, República Checa e Irlanda, mientras que presenta niveles mucho más bajos en Bélgica y Finlandia.

En Alemania, por ejemplo, la tasa de ocupación de los inmigrantes extracomunitarios se ubicó en el 66,1%, frente al 79,6% registrado entre la población local. El estudio también indicó que las mayores diferencias persisten entre las mujeres nacidas fuera de la UE y los inmigrantes con un alto nivel educativo. "El reto actual ya no es simplemente conseguir que los inmigrantes encuentren trabajo, sino garantizar que sus competencias se aprovechen al máximo", sostuvo Christian Dustmann, director de Rfberlin.