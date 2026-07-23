Fitch valoró el plan financiero de Javier Milei y Luis Caputo, pero alertó por la presión sobre las reservas en 2027

La calificadora destacó que el Gobierno se anticipó al calendario de vencimientos, pero advirtió que el Tesoro deberá comprar divisas al BCRA y que la acumulación de reservas será más difícil en un año electoral.

Tras el anuncio de Moody's de mejora en la calificación de deuda argentina, Fitch Ratings valoró el programa financiero presentado por el Gobierno para cubrir los vencimientos en moneda extranjera de 2026 y 2027, aunque advirtió que su ejecución requerirá nuevas y significativas compras de dólares por parte del Banco Central, especialmente durante el próximo año electoral.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La agencia calificadora consideró que el plan exhibe un “enfoque proactivo” para atender las necesidades de financiamiento en dólares y reducir la incertidumbre en torno a los compromisos de deuda. Sin embargo, remarcó que el fortalecimiento de las reservas internacionales será determinante para que Argentina pueda continuar mejorando su perfil crediticio.

“La mejora de los colchones externos será clave para la trayectoria de la calificación soberana tras nuestra mejora de la calificación de Argentina a B-/Estable en mayo”, sostuvo Fitch.

El programa presentado por el ministro de Economía, Luis Caputo, contempla cubrir los pagos de deuda mediante préstamos de organismos multilaterales, créditos comerciales respaldados por garantías, privatizaciones y nuevas emisiones de bonos en dólares dentro del mercado local.

Para la calificadora, la decisión de anticipar las fuentes de financiamiento antes de las elecciones presidenciales de octubre de 2027 puede ayudar a reducir la volatilidad financiera asociada al calendario político.

La agencia calificadora consideró que el plan exhibe un “enfoque proactivo” sobre el financiamiento

El financiamiento de 2026 aparece encaminado

Fitch consideró que los recursos previstos para este año están razonablemente asegurados. Según su análisis, el Gobierno ya colocó los u$s4.000 millones inicialmente contemplados mediante bonos en dólares en el mercado doméstico y recibió u$s3.200 millones a través de préstamos bancarios respaldados por organismos multilaterales.

Esos fondos fueron obtenidos antes de los pagos de bonos en dólares realizados durante julio, lo que permitió al Tesoro afrontar los vencimientos sin recurrir inmediatamente a una emisión en los mercados internacionales.

El desafío será mayor en 2027. Las necesidades de financiamiento en moneda extranjera aumentarán desde u$s19.200 millones en 2026 hasta u$s24.900 millones el año próximo.

Para cubrirlas, el programa contempla emisiones por u$s5.000 millones en el mercado local, ingresos por privatizaciones por u$s1.500 millones y otros u$s2.000 millones provenientes de fuentes todavía no identificadas, aunque Fitch estima que esos recursos podrían materializarse.

El Tesoro demandará dólares del Banco Central

El principal punto de atención aparece en las necesidades de financiamiento que no están cubiertas por esas fuentes. Fitch señaló que ese remanente deberá obtenerse mediante compras de divisas al Banco Central.

Esto implica que el Tesoro pasará a ser un comprador neto de reservas internacionales, en lugar de aportar dólares al balance de la autoridad monetaria.

“El plan de financiamiento del Tesoro para 2026-2027 muestra necesidades residuales de financiamiento en dólares estadounidenses que se obtendrían mediante compras de dólares al Banco Central de Argentina”, explicó la calificadora.

En ese escenario, las adquisiciones de divisas que realice el BCRA deberán ser suficientemente elevadas como para compensar las ventas al Tesoro y, al mismo tiempo, cumplir con los objetivos de acumulación de reservas acordados con el Fondo Monetario Internacional.

Hasta mediados de julio, el Banco Central había comprado u$s12.400 millones, por encima del límite inferior del rango previsto para todo 2026, establecido entre u$s10.000 millones y u$s17.000 millones.

Fitch advirtió, no obstante, que la acumulación de reservas suele ser más compleja durante la segunda mitad del año, una vez finalizada la etapa de mayor liquidación de la cosecha de soja. Como factor favorable, destacó que la menor dependencia de las importaciones energéticas podría aliviar la demanda de divisas.

El año electoral, el principal riesgo

Para 2027, la calificadora anticipó un escenario más desafiante. El proceso electoral podría incrementar la demanda privada de dólares, elevar la presión sobre el tipo de cambio y dificultar la acumulación de reservas.

“Dado que el plan de financiación anunciado no incorpora la emisión internacional prevista por el FMI, una mayor acumulación significativa de reservas requeriría otro año de grandes compras del BCRA, similar a las de este año”, sostuvo Fitch.

La agencia señaló que la mejora estructural de la balanza comercial podría contribuir a ese objetivo. Entre los factores favorables mencionó el crecimiento del superávit energético y el aumento de las exportaciones mineras.

Sin embargo, ese aporte podría verse limitado si la incertidumbre electoral impulsa una mayor dolarización de carteras o una depreciación más pronunciada del peso.

Fitch también destacó que la decisión del Gobierno de evitar, por el momento, una colocación internacional reduce los costos de intereses y favorece los indicadores fiscales. Pero advirtió que esa estrategia limita la posibilidad de fortalecer rápidamente la liquidez en moneda extranjera.

Según la calificadora, una mayor disponibilidad de dólares será necesaria para consolidar la estabilidad macroeconómica, mejorar la capacidad de pago de la deuda y sostener la confianza de los inversores.