Edición limitada para despedir a uno de los vehículos más emblemáticos del país

La marca lanzó una serie especial de apenas 500 unidades numeradas. Mantiene el motor V6 de 258 CV, suma detalles exclusivos de diseño y llega como uno de los últimos homenajes a la versión fabricada en Pacheco antes del arribo de su nueva generación en 2027.

Volkswagen aprovechó su participación en la 138° Exposición Rural de Palermo para presentar una de las novedades más esperadas del año. Se trata de la Amarok V6 Unlimited , una serie especial limitada a 500 unidades numeradas que rinde homenaje a uno de los modelos más exitosos de la industria automotriz argentina.

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El lanzamiento también marca el inicio de la despedida de la actual generación de la pick up, que se produce en la planta de General Pacheco desde 2010 y que ya superó las 800.000 unidades fabricadas . Su reemplazo llegará durante el primer trimestre de 2027 , cuando Volkswagen introduzca una nueva generación con importantes novedades, entre ellas futuras versiones electrificadas.

Durante la presentación, Martín Massimino , director comercial del Grupo Volkswagen Argentina , destacó que la Exposición Rural representa un espacio clave para encontrarse con los clientes del sector agropecuario y aseguró que esta edición especial refleja el espíritu de una pickup que se convirtió en un verdadero ícono dentro del mercado local.

La nueva Amarok V6 Unlimited toma como punto de partida la versión Hero, aunque incorpora una identidad propia mediante distintos detalles estéticos y funcionales.

Entre los cambios exteriores se destacan los overfenders en negro brillante , una parrilla frontal oscurecida , estribos ovales en color negro, paragolpes trasero con terminación específica y calcos exclusivos que identifican a esta edición limitada.

La nueva Amarok V6 Unlimited toma como punto de partida la versión Hero, aunque incorpora una identidad propia mediante distintos detalles estéticos y funcionales.

Además, Volkswagen agregó una serie de accesorios orientados al confort y la practicidad, como amortiguadores para el capot y la tapa de la caja, lona marítima, luces de bienvenida proyectadas desde las puertas delanteras y alfombras de goma exclusivas.

En el interior, cada unidad incorpora una placa numerada "V6 Unlimited", reforzando el carácter exclusivo de esta edición.

Mantiene el reconocido motor V6 y llegará el próximo mes

Desde el punto de vista mecánico, no hay modificaciones respecto de la versión Hero. La pickup conserva el conocido motor turbodiésel V6 de 3.0 litros, que desarrolla 258 CV de potencia y 580 Nm de torque, asociado a una caja automática de ocho velocidades y al sistema de tracción integral permanente 4Motion.

Volkswagen todavía no confirmó el precio oficial de esta edición especial, aunque como referencia la Amarok Hero actualmente tiene un valor cercano a $92,4 millones. La comercialización de la V6 Unlimited comenzará durante el próximo mes.

Además del lanzamiento, el stand de Volkswagen en la Rural exhibe otros modelos de la gama, como el Tera, Saveiro, el camión Meteor y distintas versiones de Amarok. Los visitantes también pueden participar de una experiencia interactiva mediante un simulador de conducción a control remoto, desarrollado junto a Shell Helix, que recrea un recorrido off-road con la nueva edición especial.