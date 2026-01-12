Dólar blue hoy: a cuánto cerró este lunes 12 de enero + Seguir en









Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue comenzó la semana sin cambios. Depositphotos

El dólar blue cerró a $1.485 para la compra y a $1.505 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

A cuánto operó el dólar oficial hoy, lunes 12 de enero En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cotizó a $1.467,50.

Valor del CCL hoy, lunes 12 de enero El dólar CCL cotiza a $1.529,08 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4,2%.

Valor del dólar MEP hoy, lunes 12 de enero El dólar MEP opera a $1.488,14 y la brecha con el dólar oficial es de 1,4%.

Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 12 de enero El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.937.

Cotización del dólar cripto hoy, lunes 12 de enero El dólar cripto o dólar Bitcoin cotizó a $1.523,45, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, lunes 12 de enero Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s91.247, según Binance.