El dólar blue cerró a $1.515 para la compra y a $1.535 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.
Dólar blue hoy: a cuánto cerró este lunes 20 de julio
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
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El dólar volvió a bajar y cayó por primera vez en terreno negativo mensual
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El dólar blue volvió a subir y marcó un nuevo máximo histórico
A cuánto opera el dólar oficial hoy, lunes 20 de julio
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.481 para la venta.
Valor del CCL hoy, lunes 20 de julio
El dólar CCL cerró a $1.572,01 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6.1%.
Valor del dólar MEP hoy, lunes 20 de julio
El dólar MEP cerró a $1.513,59 y la brecha con el dólar oficial es de 2.2%.
Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 20 de julio
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.950.
Cotización del dólar cripto hoy, lunes 20 de julio
El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.575, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, lunes 20 de julio
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s65.191, según Binance.
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