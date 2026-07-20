Federico Sturzenegger vuelve a la carga con otro paquete de desregulaciones

Durante el fin de semana, comenzó a circular un proyecto impulsado por el ministro de Desregulación que busca liberalizar sectores como la industria del libro, las farmacias, el agro y la ganadería. Asimismo, impulsa la disolución de Coviar y acota los requisitos para ejercer como corredor inmobiliario.

Cuando el Mundial estaba llegando a su fin, comenzó a circular un borrador de un nuevo proyecto “desregulador” , que tiene atrás al ministro Federico Sturzenegger . El texto, que fue confirmado por fuentes de la cartera que conduce el “Coloso”, incluye cambios de fondo a normativas como el Régimen de Corretaje así como también en las leyes de Protección de la Actividad Librera y de Farmacias . Además, desregula el mercado de Gas Licuado de Petróleo y el Régimen para la navegación e incluye todo un capítulo destinado al sector agroganadero . El texto promete generar un fuerte revuelo entre los diferentes sectores afectados.

Durante el fin de semana, mientras los argentinos se preparaban para la final del Mundial, en la que la Argentina se enfrentaba contra la selección española, comenzó a circular un borrador de 144 páginas que deroga y modifica un cúmulo de leyes. Al mejor estilo ley Hojarasca. Todo esto, en pos de desregular y liberalizar distintos sectores de la economía local. El texto cuenta con la venia de la Casa Rosada pero todavía no fue presentado en el Congreso.

El primer tramo del proyecto apunta a desregular el mercado inmobiliario , y pone el foco en el Régimen de Corretaje. Entre sus puntos salientes, el proyecto acota los requisitos para ejercer como corredor inmobiliario . Por caso, e limina la obligación de tener título universitario de Martillero y Corredor Público. Para ejercer como tal, basta con tener título secundario y mayoría de edad.

Asimismo, entre los puntos salientes, el borrador al que tuvo acceso Ámbito prohíbe fijar aranceles mínimos, máximos o sugeridos, sino que la comisión se pacta libremente entre las partes. Por último, se crean plataformas digitales para validar y legalizar el corretaje.

Más adelante, el proyecto liberaliza de manera total al mercado del Gas Licuado de Petróleo (GLP), es decir, el gas en garrafas y cilindros. En concreto, elimina las regulaciones que rigen desde 2005 vinculadas con precios, cantidades, volúmenes, márgenes de rentabilidad o condiciones comerciale s. Palabras más, palabras menos, de sancionarse la ley, los precios quedarían librados a la oferta y demanda.

En concreto, el proyecto deroga el Régimen Regulatorio del GLP (Ley N° 26.020), que lo declara como un "servicio público de interés general", lo que le permite al Estado fijar precios de referencia, subsidiar la garrafa social y regular cupos de abastecimiento.

Fin del precio único del libro y del doblaje obligatorio

El proyecto impulsado por el “Coloso” también plantea una desregulación en los mercados editorial y audiovisual. Por un lado, el borrador deroga la Ley N° 25.542. ¿Qué implica esto? La eliminación del precio uniforme de venta al público para los libros.

En otras palabras, las grandes cadenas de librerías y supermercados podrán ofrecer descuentos agresivos, lo que iría en detrimento de las librerías independientes y de barrio.

Apenas se conoció el borrador, la industria libresa se expresó en su contra.

El sector librero ya comenzó a moverse en contra del borrador. Por caso, la Cámara Argentina del Libro emitió un comunicado en el que indica que "el precio único del libro es la herramienta fundamental para proteger a las librerías independientes de barrio y a las editoriales pymes frente a la concentración del mercado, garantizando el acceso federal a la lectura y sosteniendo la bibliodiversidad de nuestro país".

Por otra parte, la iniciativa deroga la Ley N° 23.316, que obliga a que las películas, series y contenidos extranjeros emitidos en televisión abierta o cable sean doblados en forma obligatoria en el país por actores y locutores locales. Es decir, el doblaje podría ser realizado en cualquier otro país.

Cambios a la ley de Farmacias

Tal cual adelantó Ámbito semanas atrás, el gobierno de Javier Milei también apunta a modificar la ley de Farmacias en pos de desregular al sector. A grandes rasgos, el proyecto elimina la exclusividad de la venta de medicamentos de venta libre en farmacias.

El proyecto de Sturzenegger elimina la exclusividad de la venta de medicamentos de venta libre en farmacias. Senado

Es decir, si se sanciona la iniciativa libertaria, esos productos se podrían vender, exhibir y ofrecer en otros establecimientos comerciales, como kioscos o supermercados.

Asimismo, las farmacias quedarían habilitadas a vender medicamentos bajo receta o de venta libre vía plataformas digitales, sitios web o aplicaciones. También, queda permitido el delivery de estos productos. En este sentido, el texto permite que las farmacias a utilizar plataformas de terceros, como Mercado Libre o Rappi para la logística, pagos y exhibición.

Agro y Ganadería

El borrador del proyecto le dedica todo un capítulo al sector agroganadero. Por un lado, se deroga el artículo 3° de la Ley N° 13.636, en el que se exige que cualquier producto veterinario importado (remedios, vacunas, tratamientos) debe comenzar a fabricarse real y efectivamente en Argentina dentro de un plazo de 4 años desde su autorización provisional o definitiva.

En otras palabras, los laboratorios internacionales y los importadores no se verían obligados a montar plantas industriales en la Argentina así como tampoco transferir sus fórmulas para mantener el permiso de comercialización

Más adelante, el texto elimina las contribuciones obligatorias que financian al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA). En cambio, transforma este instituto en un organismo sostenido únicamente por aportes voluntarios y servicios comerciales.

El proyecto disuelve Coviar. COVIAR

En otro tramo, el proyecto libertario desregula por completo los contratos de alquiler de campos y de producción asociativa agropecuaria en el país. De sancionarse la ley, los contratos se regirían por el principio de la libre autonomía de la voluntad de las partes, bajo el Código Civil y Comercial de la Nación.

El texto también pone la lupa en la industria del alcohol y el vino. Flexibiliza los controles estatales. ¿De qué manera? Plantea la desburocratización de las inspecciones en la cadena productiva; la flexibilización de las prácticas enológicas para la producción de vino y la unificación de multas basadas en el valor del producto.

Vinculado a este sector, el proyecto también deroga la Ley N° 25.849, que crea la Corporación Vitivinícola Argentina, más conocida como COVIAR. En este sentido, el texto especifica que los recursos remanentes COVIAR deben pasar al patrimonio del Instituto Nacional de Vitivinicultura.

Y, en el marco del proceso de disolución de esta corporación, el texto indica que esta debe presentar un informe de cierre y proceder a su liquidación en un plazo de 2 meses. Asimismo, facultan al Estado a designar un liquidador si fuera necesario.

Cambios en el régimen para la navegación y el comercio de cabotaje

Otro de los tramos del proyecto libertario apunta la apertura en la navegación y comercio de cabotaje nacional. ¿De qué forma? Elimina la reserva de carga exclusiva para buques de bandera local que rige desde 1944. En concreto, apunta a habilitar que barcos extranjeros transporten carga y pasajeros entre puertos argentinos.

El proyecto introduce cambios en el régimen de navegación.

Asimismo, la iniciativa modifica la ley de Navegación (N° 20.094) para flexibilizar la contratación laboral a bordo, desregular la composición de las tripulaciones y digitalizar por completo la documentación del comercio marítimo.