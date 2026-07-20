El superávit comercial marcó un récord de casi u$s14.000 millones en el primer semestre, pese a baja mensual de junio + Agregar ámbito en









En el sexto mes del año hubo una merma mensual de las exportaciones y un repunte de las importaciones.

En junio cayeron las exportaciones y subieron las importaciones, en términos mensuales. Mariano Fuchila

Argentina registró un superávit comercial récord de casi u$s14.000 millones en el primer semestre, explicado tanto por un incremento de las exportaciones como por una merma en las importaciones, respecto del mismo período del año anterior. Sucedió pese a que en junio hubo un deterioro del resultado.

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Este lunes el INDEC informó que en el sexto mes del año la balanza comercial fue positiva en u$s2.194 millones, el más acotado en cuatro meses. La serie desestacionalizada del organismo indicó que las exportaciones arrojaron una merma mensual del 0,9%, mientras que las importaciones crecieron 3,4%.

"Luego de varios meses en los que la demanda interna no terminaba de despegar, la mejora observada en la serie desestacionalizada de importaciones es una señal alentadora para los sectores vinculados al mercado interno, aunque todavía conviene interpretarla con cautela", señaló al respecto Santiago Casas, Economista Jefe de EcoAnalytics.

En términos interanuales, tanto las ventas como las compras subieron, pero las primeras lo hicieron en una mayor proporción (24,5% vs 7,3%). "Las exportaciones totalizaron u$s9.055 millones, en línea con lo esperado, mientras que las importaciones sorprendieron al alza al ubicarse en u$s6.861 millones, explicando la mayor parte del desvío negativo del saldo comercial", remarcaron desde Balanz.

El aumento del valor importado estuvo explicado por la suba de los precios de importación (+11,6% interanual), mientras que las cantidades totales cayeron 3,8% interanual.