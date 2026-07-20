¿Qué pasó en el vestuario de la Selección antes de la final? Llantos premonitorios y la extraña "arenga" de Lionel Messi

A horas de la derrota ante España, se conoció un video del capitán argentino alentando a sus compañeros. Pero las palabras utilizadas por el rosarino generaron especulaciones sobre qué ocurrió en la previa.

Horas después de la derrota de la Selección argentina en la final del Mundial 2026 ante España salieron a la luz imágenes inéditas de los instantes previos a la salida de los jugadores a la cancha en el MetLife Stadium de Nueva York. Allí, el capitán Lionel Messi ensaya una extraña "arenga" en un momento de pulsaciones altas en el que se ve a Enzo Fernández al borde del llanto. ¿Qué ocurrió en el vestuario?

"Vamos muchachos, tranquilidad" , se le escucha decir en un principio al rosarino mientras dejaba atrás el vestuario y emprendía el camino hacia el verde césped. "Tranquilos. Lo importante es que estemos tranquilos" , agregó Messi frente Nico González, Lisandro Martínez, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico, Emiliano Martínez y el volante del Chelsea, a quien se veía con el rostro enrojecido y con aparentes lágrimas en los ojos.

El 10 siguió con su arenga, mientras el resto de los jugadores comenzaban a unirse en la puerta del vestuario, a segundos de iniciar el recorrido hacia el túnel de salida del estadio. En ese momento dejó una frase que llamó la atención y que comenzó a hacer ruido en redes sociales y en los medios: "Olvidémonos de todo. Solo juguemos. Pensemos en jugar nomás, gente" , remarcó el capitán. La llamativa arenga abrió las puertas a las especulaciones respecto a un posible detonante que habría afectado al plantel en la previa del partido.

En los minutos previos, el histórico delantero Albiceleste intentó bajar la tensión y buscó llevar calma a sus compañeros, que lo miraban atentamente mientras continuaba con sus palabras de aliento. Luego encaró hacia la cancha y caminó de frente a la cámara de la transmisión oficial que buscaba captar el momento de la salida del equipo.

El capitán inició el recorrido, seguido un metro atrás por el Dibu Martínez y Cristian Romero , pero a poco de salir del vestuario se dio vuelta y comenzó a caminar de espaldas, evitando que las cámaras captasen sus palabras, mientras el arquero y el defensor lo miraban atentamente. El 10 miró por sobre su hombro derecho, intentando divisar el lugar donde se encontraba la cámara, y continuó caminando de espaldas, con la mirada puesta en sus compañeros y profiriendo unas palabras que no alcanzaron a oírse.

Qué ocurrió en la previa de Argentina y España

La extraña arenga y salida a la cancha del capitán argentino llamó la atención, no solo por las palabras utilizadas ("Olvidémonos de todo") sino también por los gestos. Las especulaciones comenzaron a surgir y algunos pusieron el foco en las críticas previas de la selección española a la Argentina, a la cual acusaron de recibir beneficios arbitrales.

Aymeric Laporte, central titular de España y figura en casi todos los partidos en este certamen, habló al respecto en la previa de la final. “En los últimos partidos de Argentina hemos visto cosas que nos han extrañado muchísimo, acciones que se dejan pasar. Eso en el fútbol no se debería permitir, especialmente en competiciones tan grandes, porque te puede desestabilizar y sacar de partido”, dijo.

“Lo hemos hablado. Lo que pasa es que no dependemos de nosotros en ese aspecto. Tiene que haber una persona que controle estas acciones y que dictamine que eso sea fútbol y no otra cosa. Que uno o dos jugadores no hagan ciertas cosas…”, añadió el zaguero, haciendo referencia a que uno de ellos es Lionel Messi y que por su envergadura puede buscar complicidad en los árbitros.

Incluso Luis De la Fuente, entrenador español y profesor de Lionel Scaloni en el curso de técnico, también le puso presión al árbitro antes del encuentro. "El árbitro no puede actuar con permisividad y dejar que se exceda el reglamento. No se puede permitir que se superen esas líneas de la legalidad futbolística", dijo aunque agregó: "Yo tengo fe ciega en los réferis, pero también tengo fe ciega en que en que nosotros sabemos claramente qué tipo de partidos tenemos que plantear".

Al finalizar el partido, Nicolás Otamendi le hizo saber a Rodri, el capitán español, la bronca del equipo por las declaraciones de algunos jugadores ibéricos. “Toda la semana estuviste llorando, vos y Laporte, toda la semana condicionando”, le dijo mientras el volante del Manchester City lo miraba incrédulo.

Otras versiones indicarían que las palabras utilizadas por el capitán no tenían que ver con las acusaciones que llegaban desde España sino al clima intenso y fervoroso que se vivía en el estadio MetLife al momento del partido, donde unas 80 mil personas calentaban la previa.

El llanto de Enzo Fernández en el vestuario argentino anticipó el desenlace que tendría la final. España dominó el partido, tuvo las más claras pero le costó doblegar a los campeones en Qatar, que con uno menos desde los 93 por la expulsión del volante del Chelsea intentaron resistir.

Recién en el final del encuentro, a los 106 minutos del alargue, Ferran Torres marcaría el 1 a 0 definitivo que consagró a la selección ibérica como campeona del Mundo, alcanzando así su segundo título tras la conquista lograda en Sudáfrica 2010.