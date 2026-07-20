Cómo ahorrar dólares en un viaje al exterior: métodos eficientes para transporte, hospedaje y cambio de moneda

Antes de organizar la escapada, existen algunos trucos que te permiten cuidar el bolsillo y evitar cargos extra durante toda la estadía.

Organizar un viaje fuera del país implica mucho más que simplemente elegir un destino y armar las valijas. La realidad es que tanto el manejo del dinero, como las reservas y la forma de pagar pueden llegar a marcar una diferencia importante en el costo total de la experiencia.

Existen ciertas decisiones que, si son con anticipación, ayudan a reducir gastos sin resignar comodidad . Estas van desde la elección de los medios de pago, hasta el momento para reservar y el lugar donde dormir, ya que son aspectos que influyen sobre el presupuesto disponible.

Para vivir uno de los mejores viajes de tu vida, sin tener que resignar las actividades que te gustan e incluso cuidando el bolsillo, tenés que tener en cuenta ciertos aspectos:

Uno de los errores más habituales consiste en cambiar efectivo apenas se llega al aeropuerto o pagar con tarjetas que aplican recargos muy altos por conversión. En muchos casos, esas operaciones incorporan costos adicionales de entre 3% y 5% , además de un tipo de cambio menos conveniente.

Una buena alternativa es abrir una cuenta multidivisa o acceder a tarjetas que permitan comprar moneda extranjera cuando la cotización sea la favorable. De esa manera, el viajero puede distribuir las compras antes de viajar y evitar movimientos de último momento.

Al momento de abonar una compra con tarjeta, lo mejor es seleccionar siempre la moneda oficial del país visitado. Ya que si se acepta el cobro en pesos argentinos mediante la llamada Conversión Dinámica de Moneda (DCC), el comercio o la entidad que procesa el pago aplica una cotización menos conveniente, incrementando el gasto final.

En caso de tener que retirar efectivo desde un cajero automático, la mejor opción siempre va a ser elegir entidades bancarias importantes y rechazar la conversión ofrecida por la terminal para que la operación quede a cargo del banco o la billetera digital del usuario.

Ser flexible al comprar pasajes

El traslado suele absorber entre el 30% y el 50% del presupuesto de unas vacaciones internacionales, por lo que no alcanza con esperar promociones de último momento, la planificación es la que más influye en el precio final. Los comparadores de vuelos permiten revisar distintas alternativas sin fijar una ciudad específica como destino, lo que facilita encontrar aeropuertos con tarifas mucho más bajas y luego completar el recorrido con un vuelo regional.

En Europa, por ejemplo, es más económico aterrizar en ciudades como Madrid o Londres y continuar el viaje con una aerolínea de bajo costo hacia el destino definitivo, en vez de contratar un vuelo directo hasta una localidad más pequeña. También conviene hacer las búsquedas desde ventanas de incógnito o eliminar las cookies del navegador cuando se consulta la misma ruta varias veces para que las plataformas no ajusten los precios al detectar un interés repetido sobre un determinado itinerario.

Otra opción, que si bien es menos aprovechada, es una gran ventaja, consiste en viajar durante la denominada "temporada de hombro", ubicada entre la alta y la baja. En ese período, las tarifas aéreas pueden reducirse hasta en un 40%, mientras el clima todavía resulta favorable y la cantidad de turistas disminuye.

Planificar cada uno de estos puntos ayuda a cuidar el presupuesto disponible y evita gastos inesperados. Magnific

Evitar intermediarios al alquilar

El hospedaje también ocupa una parte importante del presupuesto y, en muchas ocasiones, los portales de reservas incorporan comisiones que elevan el valor entre un 10% y un 20%. La mejor estrategia es buscar hoteles o departamentos mediante plataformas reconocidas y luego contactar directamente al establecimiento. Muchos propietarios ofrecen un precio menor o beneficios adicionales, como desayuno incluido o salida más tarde, ya que evitan pagar la comisión del intermediario.

Las aplicaciones móviles también pueden mostrar tarifas diferentes respecto de las versiones para computadora, de hecho, en algunos casos incluso ofrecen descuentos especiales cuando detectan que la consulta se realiza desde el teléfono. Además de la modalidad, la ubicación también influye en el precio, ya que alojarse a pocas estaciones de transporte público del centro turístico suele reducir el costo por noche sin afectar demasiado los tiempos de traslado.

También es importante elegir departamentos o habitaciones con cocina, porque preparar el desayuno o alguna comida con productos comprados en supermercados locales permite disminuir el gasto diario en restaurantes, una diferencia que se vuelve más grande cuando el viaje se extiende durante varios días.