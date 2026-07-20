El BCRA alcanzó 130 ruedas seguidas con compras y ya acumuló más de u$s12.600 millones en el año

La autoridad monetaria adquirió u$s32 millones y elevó el saldo comprador de julio a u$s1.476 millones. Así, las reservas brutas subieron levemente hasta u$s48.807 millones, mientras el mercado volvió a mirar si la menor intervención en futuros y dólar linked se sostiene.

El BCRA moderó las compras tras una semana récord, pero volvió a sumar reservas y mantuvo elevado el saldo acumulado de julio.

El Banco Central (BCRA) inició la semana con una compra más moderada en el mercado oficial, después de haber cerrado su mejor registro semanal desde el comienzo del actual programa de acumulación de reservas. En concreto, la autoridad monetaria adquirió u$s32 millones este lunes 20 de julio, en una rueda con un volumen operado de u$s582 millones , por lo que absorbió el 5% del total negociado.

Con este resultado, el saldo comprador de julio ascendió a u$s1.476 millones , mientras que las adquisiciones netas acumuladas en 2026 llegaron a u$s12.651 millones. Además, el Central encadenó 130 ruedas consecutivas con saldo positivo , aunque el ritmo diario volvió a niveles más habituales después de las compras elevadas de la semana previa.

El dato marcó una normalización frente al salto reciente, cuando el BCRA llegó a capturar una porción muy relevante del volumen negociado en el mercado oficial. De hecho, el promedio diario de julio se ubicó ahora en u$s123 millones , todavía por encima de los u$s68 millones de junio, aunque por debajo de los u$s137 millones de mayo.

En paralelo, las reservas internacionales brutas aumentaron u$s23 millones y finalizaron en u$s48.807 millones . Así, el stock se mantuvo por encima de los u$s48.000 millones y volvió a acercarse al umbral de u$s49.000 millones, aunque sin repetir los saltos registrados en las ruedas de mayor ingreso de divisas.

La variación diaria estuvo limitada por el efecto negativo de valuación. El oro retrocedió 0,2% y habría restado cerca de u$s15 millones al valor contable de las tenencias del Central. A su vez, el euro cayó 0,21% frente al dólar y la libra bajó 0,19%, mientras que el yuan se apreció 0,13% y el yen retrocedió 0,07%.

De esta manera, la rueda dejó una señal más equilibrada. Por un lado, el BCRA siguió comprando y las reservas volvieron a subir. Pero, por otro lado, el menor monto adquirido mostró que la dinámica extraordinaria de la semana anterior no necesariamente se trasladó de forma automática al inicio de la nueva rueda.

Compras récord con menor intervención secundaria

Desde Portfolio Personal Inversiones (PPI) señalaron que la semana pasada fue la mejor del BCRA desde el comienzo del programa de acumulación. Según la sociedad de bolsa, el Central cerró ese período con compras por u$s1.154 millones, equivalentes a un promedio diario de u$s231 millones, un ritmo que no se veía desde abril de 2024.

Sin embargo, PPI remarcó que el contexto actual es distinto al de aquel momento, ya que entonces todavía regían el cepo para minoristas, los pagos diferidos de importaciones y el esquema de dólar blend. Por eso, la firma sostuvo que las compras actuales lucen considerablemente más genuinas.

Al mismo tiempo, la sociedad de bolsa destacó un cambio en la estrategia de entrega de cobertura. Después del fuerte episodio de intervención observado entre fines de junio y comienzos de julio, PPI señaló que la presencia del BCRA en futuros de dólar y en el mercado secundario de instrumentos dólar linked se redujo hacia el cierre de la semana pasada.

En ese sentido, la firma sostuvo que parte de esa cobertura pudo haberse trasladado al mercado primario, a través de la última licitación del Tesoro. Allí, los instrumentos vinculados al dólar explicaron el 24,8% del monto adjudicado. Con ese factor, PPI estimó que la cobertura cambiaria provista por el sector público al sector privado habría trepado en julio hasta unos u$s8.870 millones.

Dólar, futuros y tasas

En el frente cambiario, el dólar mayorista avanzó 0,20% y cerró en $1.481 para la venta. Con este valor, la cotización quedó 20,81% por debajo del techo de la banda cambiaria, ubicado en $1.814,21.

Entre los dólares financieros, el MEP bajó 0,50% hasta $1.512,35, mientras que el contado con liquidación subió 0,30% y terminó en $1.567,05. En tanto, el dólar blue avanzó 0,33% y cerró en $1.535. Así, la brecha entre el blue y el mayorista se ubicó en 3,65%, mientras que el canje cerró en 3,62%.

En futuros, la curva operó mayormente en alza, con una suba promedio de 0,14%. Julio avanzó 0,10%, agosto y septiembre subieron 0,07%, y los contratos de febrero a mayo de 2027 registraron aumentos de entre 0,23% y 0,24%. Con estos movimientos, la tasa implícita de julio quedó en 1,03% mensual, equivalente a 12,32% anualizado, mientras que la de agosto se ubicó en 1,57%, o 18,78% anualizado.

En pesos, la TAMAR subió de 22,63% a 22,88%, mientras que la BADLAR avanzó de 21% a 21,69%. En este contexto, el mercado seguirá atento a si la mejora en la acumulación de divisas permite sostener la calma cambiaria sin que reaparezcan señales fuertes de intervención en futuros y dólar linked.

Así, la rueda dejó una foto menos excepcional que la semana pasada, pero todavía favorable para el BCRA. El Central compró menos, aunque siguió sumando reservas, mantuvo un saldo mensual elevado y abrió una semana clave para comprobar si la acumulación puede sostenerse sin depender de operaciones en bloque ni de una mayor oferta oficial de cobertura.