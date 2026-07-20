Los salarios registrados volvieron a caer en mayo y acumulan una pérdida real del 4,2% en nueve meses

Pese a la desaceleración de la inflación, los salarios no lograron recomponerse en mayo. Depositphotos

Pese a la desaceleración inflacionaria, los salarios registrados volvieron a caer en mayo. Los haberes de trabajadores públicos y privados aumentaron 1,8% en el quinto mes del año frente a un IPC del 2,1% y dejaron atrás la tenue recuperación de abril, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). De esta manera, acumulan una pérdida de 4,2% del poder adquisitivo desde septiembre, cuando comenzaron la curva descendente, según los cálculos de Ámbito en base a fuentes oficiales.

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El incremento del 1,8% de los haberes formales se explica por un alza de 2% entre los asalariados privados y un 1,5% de los estatales. Sin embargo, hacia dentro del sector público los nacionales tuvieron avances de 1,9% y los provinciales del 1,4%.

En los primeros cinco meses del año, los sueldos del sector privado registrado aumentaron 12,3% frente a un IPC del 14,7%, mientras que los públicos lo hicieron un 13,7%, acotando esa pérdida real. Hacia dentro del sector, los provinciales fueron los que más avanzaron, con alzas de 14,1% y los nacionales tuvieron subas de 12,4%.

Los empleado del sector privado sufrieron una baja del 2,1% en el poder de compra de sus haberes en lo que va de 2026 y los del Estado un 0,9% real.

En el último año, la caída fue aún más pronunciada. Según precisaron desde el Instituto Argentina Grande (IAG), para los trabajadores del sector público nacional la pérdida alcanzó el 7,3%, mientras que en el provincial fue del 3,2% real y los privados apenas un 2,9%. El total de trabajadores registrados sufrió una baja promedio de 3,4% real.

Si se compara con el inicio del gobierno de Javier Milei, la caída se amplía al 3,6% para los privados y los públicos alcanzan una pérdida de 17,8% real. En promedio, los trabajadores formales están 8,7% abajo del nivel salarial de noviembre 2023. Empleo registrado en baja El empleo formal cayó en abril, acumuló su 11° caída consecutiva y tocó su menor nivel en cuatro años. Se perdieron 28.736 puestos de trabajo durante el mes en cuestión, según pudo constatar Ámbito con los datos desestacionalizados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Entre los trabajadores asalariados, incluyendo a los del sector privado, público y casas particulares, se destruyeron 8.403 puestos (-0,1%). Esto se explica íntegramente por la caída en privados (-11.673), ya que se vio una recuperación en estatales (+2.816 ó +0,1%) y casas particulares (+409 ó +0,1%). En cuanto a los no asalariados, durante abril volvieron a caer la cantidad de inscriptos. Se dieron de baja 4.107 (-1%) trabajadores autónomos y 11.091 (-0,5%) del monotributo. Por su parte, el monotributo social cayó en 5.135 (-2,1%) registrados. Desde noviembre 2023, la pérdida de empleos asalariados alcanzó los 329.667 (-3,2%), mientras que en el monotributo, incluyendo autónomos y el social, se perdieron 576.033 (-4,3%) inscriptos, debido sobre todo a la baja del segmento social tras el reempadronamiento obligatorio y que el Gobierno quitara el subsidio que cubría el aporte de obra social.

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