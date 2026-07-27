El dólar blue cerró a $1.540 para la compra y a $1.560 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.
Dólar blue hoy: a cuánto cerró este lunes 27 de julio
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
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A cuánto opera el dólar oficial hoy, lunes 27 de julio
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.497 para la venta.
Valor del CCL hoy, lunes 27 de julio
El dólar CCL cerró a $1.600,60 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6.9%.
Valor del dólar MEP hoy, lunes 27 de julio
El dólar MEP cerró a $1.532,33 y la brecha con el dólar oficial es de 2.4%.
Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 27 de julio
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.976.
Cotización del dólar cripto hoy, lunes 27 de julio
El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.592,60, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, lunes 27 de julio
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s64.774, según Binance.
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