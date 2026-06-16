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16 de junio 2026 - 16:17

Dólar blue hoy: a cuánto cerró este martes 16 de junio

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El blue alcanzó su valor más alto desde fines de enero, en una rueda marcada por la demanda de cobertura y la atención del mercado sobre los gastos vinculados al Mundial.

El blue alcanzó su valor más alto desde fines de enero, en una rueda marcada por la demanda de cobertura y la atención del mercado sobre los gastos vinculados al Mundial.

Depositphotos

El dólar blue cerró a $1.450 para la compra y a $1.470 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, martes 16 de junio

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.436 para la venta.

Informate más

Cotización del dólar cripto hoy, martes 16 de junio

El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.501,64, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, martes 16 de junio

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s65.797, según Binance.

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