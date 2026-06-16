Dólar blue hoy: a cuánto cerró este martes 16 de junio

El blue alcanzó su valor más alto desde fines de enero, en una rueda marcada por la demanda de cobertura y la atención del mercado sobre los gastos vinculados al Mundial. Depositphotos

El dólar blue cerró a $1.450 para la compra y a $1.470 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.

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A cuánto opera el dólar oficial hoy, martes 16 de junio En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.436 para la venta.

Valor del CCL hoy, martes 16 de junio El dólar CCL cerró a $1.497,32 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4.3%.

Valor del dólar MEP hoy, martes 16 de junio El dólar MEP cerró a $1.454,59 y la brecha con el dólar oficial es de 1.3%.

Precio del dólar tarjeta hoy, martes 16 de junio El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.885.

Cotización del dólar cripto hoy, martes 16 de junio El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.501,64, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, martes 16 de junio Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s65.797, según Binance.