Bueno para el dólar: los precios del comercio exterior son los más altos en casi 80 años + Agregar ámbito en









Los términos de intercambio marcaron su segundo máximo desde 1900, impulsados principalmente por el fuerte aumento de los precios de la energía tras la guerra entre Estados Unidos e Irán.

El boom de los precios del petróleo fue favorable para el comercio exterior argentino. Depositphotos

La balanza comercial argentina se encamina a registrar un nuevo récord en 2026, con un superávit cercano a los u$s20.000 millones según estimaciones privadas. Si bien el efecto cantidades explica parte de esta buena performance, debido a la contracción de la actividad industrial y la buena performance en las exportaciones de la agroindustria y de la energía, el efecto precio también es relevante, ya que los términos de intercambio son los más altos en casi 80 años.

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Este indicador evalúa la relación entre los precios de las exportaciones y las importaciones. De acuerdo con un cálculo del economista Martín Polo, los precios internacionales actuales son los más favorables para nuestro comercio exterior desde 1948 y los segundos más favorables desde 1900.

El jueves el INDEC informó que los términos de intercambio mejoraron 5% interanual en el segundo trimestre de 2026, debido a que el precio de las ventas externas creció más que el de las compras (13,8% vs. 8,2%). Por este efecto, plasmó el informe oficial, Argentina obtuvo una ganancia de u$s1.224 millones.

En otras palabras, si hubieran prevalecido los costos del segundo trimestre de 2025, el superávit comercial no hubiese sido de u$s8.357 millones, sino de u$s6.497 millones. Asimismo, en el acumulado del primer semestre la ganancia por los mejores términos de intercambio fue de u$s1.232 millones.

El boom en los precios del petróleo tracciona el superávit comercial Entre abril y junio, el principal incremento de precios entre las exportaciones se observó en el rubro Combustible y Energía (+38,5%). Este ajuste fue resultado del cierre del estrecho de Ormuz en el marco del conflicto bélico entre EEUU e Irán, que provocó fluctuaciones e incertidumbre sobre el suministro de petróleo, ya que por esa vía fluía alrededor de una quinta parte del crudo y del Gas Natural Licuado (GNL) que demanda el mundo.

También se verificaron subas importantes en los precios de las Manufacturas de Origen Industrial (MOI) y las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA), del 16,8% y del 11%, respectivamente. Dentro de estas resaltaron los ajustes en productos químicos (+50,6%), que incluye litio, metales preciosos (+37%), que contempla al oro, y carnes (+34,8%). La excepción fueron los Productos Primarios, donde no hubo variación alguna. Los ascensos como los de minerales metalíferos, o frutas, fueron compensados por las bajas en cereales, soja y pescados. Por el lado de las importaciones, también se destacó el alza en Combustibles (+30,8%), mientras que también hubo aumentos en Piezas y Accesorios de Bienes de Capital (+11,9%), Bienes Intermedios (+6,3%) y Bienes de Capital (+6,2%). Por el contrario, el precio de los Vehículos se contrajo 11,5%.