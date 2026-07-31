"Weser", "La tierra explota" y "Marianela y el cadáver": tres estrenos nacionales entre la poesía, la denuncia ambiental y el humor negro Por Paraná Sendrós + Agregar ámbito en









El reestreno de Weser, de Fernando Spiner, encabeza una cartelera renovada que también suma el documental ambiental La tierra explota y la comedia negra rosarina Marianela y el cadáver. Tres propuestas argentinas con miradas muy distintas sobre la memoria, el presente y los vínculos familiares.

"Weser", de Fernando Spiner, vuelve a los cines acompañado por el documental "La tierra explota", de Juan Pablo Lepore, y la ópera prima "Marianela y el cadáver", una comedia negra rosarina dirigida por Julia Sofía Vega.

“Weser”, un documental sobre la destrucción de la tierra en nuestro país, y una comedia rosarina de humor negro y enfrentamientos madre-hija conforman esta semana el recambio de la cartelera nacional.

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Atención al reestreno de “Weser”, una obra de melancólica placidez, elogio de la amistad y la poesía, que su autor, Fernando Spiner, ambienta en las playas desiertas, los bosques y las casas tranquilas de Villa Gesell, durante aquellos tiempos no tan lejanos de la peste. Entonces los amigos solo podían reunirse a través de videoconferencias, y esto es mayormente lo que vemos, gente que ha ido madurando a lo largo de la vida y gusta evocar lindos recuerdos, un gesto de heroismo en la noche, unas ausencias, unos versos para compartir en las tardes de quietud y aislamiento. Versos de T.S. Eliot, Alfonsina Storni, J. M. Pacheco, Juana de Ibarbourou y varios otros.

Claro, también suceden otras cosas. Alguien de regreso, por ejemplo, frente a la casa natal que ya no reconoce, o alguien que se empeña en alcanzar a nado una vieja boya todavía en servicio, cosas así. Obra muy personal, muy sentida de Fernando Spiner, fue también la última donde actuó Daniel Fanego, que ya estaba enfermo.

Un tono muy distinto muestra el nuevo documental de Juan Pablo Lepore. Su título completo lo dice todo: “La tierra explota, el tiempo se acaba”. Lepore no es ningún improvisado. Hace tiempo que viene alertando sobre la explotación indebida de nuestras riquezas naturales, y promoviendo al mismo tiempo unos métodos más sanos de producción y desarrollo. En éste, su noveno trabajo, replantea los abusos de la megaminería y los agroquímicos, dándole voz a cuatro mujeres de otras tantas provincias. Ellas brindan testimonio y ejemplo de primera mano, más que suficiente. Como es de temer, esta película tiene una salida muy reducida. En ese sentido, promete ser muy interesante la función de este sábado en el Gaumont, justo el Día de la Pachamama.

A otra cosa. En la novela de Pérez Galdós, la infeliz Marianela era la compañía ideal de un joven ciego, pero cuando éste es operado y puede ver, el mundo de la chica se derrumba. Esa es una obra clásica que acá tuvo una señalable adaptación protagonizada por Olga Zubarry. Ahora aparece otra Marianela, infeliz por las mismas y peores razones, que termina teniendo la compañía ideal de... un zombie. Ese es el único que la escucha y al parecer también la comprende. Pero el mundo de esta nueva Marianela ya no es un derrumbe sino un caos. Bueno, la abuela también puede comprenderla. Eso es lo que pinta “Marianela y el cádaver”, de la debutante Julia Vega, apelando al humor negro, el grotesco aplicado a los miembros de la familia, los choques entre madre desagradable e hija adolescente, y la ternura. Si, en este menjunge no siempre bien logrado también cabe un poco de ternura. Producción rosarina, tiene ingenio y buen planteo.

Aparte, corresponde señalar las funciones especiales del Gaumont, siempre a las 20.15 hs: el ya mencionado “La tierra explota” (sábado, Juan Pablo Lepore), “Dinamogramas, el arte de la memoria” (domingo, Andrea Schellemberg, retrato del veterano e incansable artista César Fioravanti), “Plesiosaurios vivos” (lunes, Magrio González e Iris Serrano, recuerdo de la excursión del doctor Clemente Onelli, entonces director del zoológico porteño, a la Patagonia, 1922, supuestamente en busca de Nahuelito), “Allá en el viento” (martes, Alfredo Lichter, registro de navegación por islas del sur, incluyendo las Malvinas, junto a un grupo de biólogos e investigadores del Conicet) y “Amor travesti” (miércoles, Lucrecia Maldonado, seguimiento rosarino de un especial cambio adolescente y su colorido alrededor). “Weser” (Argentina, 2025); Dir.: Fernando Spiner; Int.: Daniel Fanego, Valeria Lois, Ricardo Roux, Guillermo Saccomanno, Adriana Lestido, Luis Ziembrowski. “La tierra explota” (Argentina, 2025); Dir.: Juan Pablo Lepore; documental. “Marianela y el cadáver” (Argentina, 2024); Dir.: Julia Sofía Vega; Int.: Valentina Oviedo, Lenny Gonzáles, Virginia Esparza, Ana Tallei, Alejandrina Banchio, Agustina Belloni, Juan Biselli.

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