El dólar blue cerró a $1.525 para la compra y a $1.545 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.
Dólar blue hoy: a cuánto cerró este viernes 24 de julio
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
-
El dólar bajó, pero cerró la semana al alza
-
El dólar blue sufrió su mayor baja diaria en el último mes y la brecha tocó mínimos de 10 ruedas
A cuánto opera el dólar oficial hoy, viernes 24 de julio
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.496 para la venta.
Valor del CCL hoy, viernes 24 de julio
El dólar CCL cerró a $1.597,70 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6.8%.
Valor del dólar MEP hoy, viernes 24 de julio
El dólar MEP cerró a $1.531,63 y la brecha con el dólar oficial es de 2.4%.
Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 24 de julio
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.976.
Cotización del dólar cripto hoy, viernes 24 de julio
El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.590,68, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, viernes 24 de julio
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s64.167, según Binance.
- Temas
- Dólar
- Dólar Blue
- reservas del BCRA
- BCRA