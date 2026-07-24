De cuánto es la fortuna de Rosalía, la artista que pasó de cantar en bares al éxito mundial

De sus primeros recitales en pequeños escenarios a contratos globales y negocios propios: así construyó una de las carreras más rentables del pop.

La cantante española construyó una carrera que la llevó a convertirse en una de las figuras más influyentes de la música actual.

Rosalía se consolidó como una de las artistas más influyentes de la música en español. Su propuesta, que mezcla flamenco, pop, música urbana y sonidos experimentales, la convirtió en una figura con impacto global e hizo crecer su patrimonio con acuerdos de millones .

Antes de llenar estadios y colaborar con algunas de las principales figuras de la industria, su camino estuvo marcado por años de formación, actuaciones en espacios reducidos y una apuesta artística que, al principio, parecía alejada de las tendencias dominantes.

En los últimos días, además, su nombre volvió a ocupar los titulares por un episodio que generó malestar entre sus fanáticos argentinos . La controversia coincidió con la cercanía de sus shows en Buenos Aires y muchos devolvieron las entradas para sus conciertos.

Su nombre volvió a ocupar el centro de la escena tras compartir un video que generó repercusión en sus fanáticos argentinos después del Mundial.

Mucho antes de conquistar escenarios internacionales, Rosalía Vila Tobella recorría un circuito muy distinto. Durante su adolescencia aceptaba presentaciones en bares, casamientos y eventos privados , donde interpretaba clásicos del flamenco y otras canciones para ganar experiencia y empezar a hacerse un lugar en la música.

Su formación fue igual de importante que esos primeros trabajos. Estudió durante años canto flamenco y desarrolló un estilo propio que más tarde se convertiría en su sello. Esa combinación entre una base tradicional y una mirada contemporánea fue clave para diferenciarse cuando comenzó a lanzar material profesional.

El gran punto de inflexión llegó con El Mal Querer, el álbum que la catapultó al reconocimiento internacional gracias a canciones como "Malamente" y "Pienso en tu mirá". A partir de entonces, su crecimiento fue vertiginoso: giras internacionales, premios Grammy y Latin Grammy, colaboraciones con artistas como Travis Scott, The Weeknd, Bad Bunny, Billie Eilish y Rauw Alejandro, además de campañas con marcas de alcance mundial.

Con el paso del tiempo, la cantante diversificó sus ingresos. A las regalías musicales se sumaron contratos publicitarios, presentaciones en festivales, acuerdos con firmas de moda y una presencia cada vez más fuerte en plataformas digitales. Esa combinación convirtió su carrera en un negocio que va mucho más allá de la venta de discos.

Entre éxitos internacionales y una fuerte presencia global, la artista continúa siendo una de las voces más comentadas del pop. Instagram Rosalía

La polémica con Argentina y sus disculpas

Mientras se prepara para presentarse en Buenos Aires, Rosalía atravesó una situación inesperada con parte de su público argentino. Todo comenzó después de que compartiera en TikTok un video publicado por Mia Khalifa tras la final del Mundial 2026 entre España y Argentina. El contenido utilizaba como fondo "La Perla", una canción de la propia Rosalía, y muchos usuarios interpretaron que el reposteo implicaba una burla hacia la Selección argentina y hacia los ciudadanos del país que pronto visitará la artista.

Se trata de un tema que estaría dedicado a una expareja problemática y tóxica, a la que se refiere como "perla". “La decepción local, rompecorazones nacional, un terrorista emocional, el mayor desastre mundial. Es una perla, nadie se fía”, es parte de la letra que Khalifa puso de la canción en su video. La reacción fue inmediata: en redes sociales aparecieron críticas, pedidos de boicot y numerosos fanáticos comenzaron a ofrecer sus entradas para los recitales en reventa y otros que pedían el reembolso.

Frente al crecimiento de la polémica, la cantante publicó un mensaje en sus historias de Instagram para explicar lo ocurrido. "Le di a compartir porque sonaba La Perla y ni leí lo que ponía, mala mía. Perdón", escribió junto a una imagen de la bandera argentina. Más tarde reforzó ese mensaje con otra historia en la que expresó que "solo tengo amor por Argentina", intentando bajar la tensión antes de su llegada al país.

El patrimonio de Rosalía

El patrimonio de Rosalía alrededor de los u$s14 millones. Ese monto surge de múltiples fuentes de ingresos. Además de las ganancias por reproducciones en plataformas de streaming, la artista percibe importantes sumas por sus giras internacionales, festivales, derechos editoriales y colaboraciones musicales.

También forman parte de ese patrimonio los acuerdos comerciales con grandes marcas de moda y belleza, campañas publicitarias y proyectos vinculados a la industria audiovisual. Su presencia global convirtió su imagen en un activo muy buscado por compañías internacionales.