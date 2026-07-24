La Unión Europea acusó a TikTok de poner en riesgo la privacidad de menores y podría aplicarle una multa millonaria

Bruselas concluyó de forma preliminar que la plataforma debe reforzar la protección infantil y modificar la configuración de las cuentas de adolescentes. Días atrás, también había aplicado una sanción multimillonaria a Google.

La investigación podría derivar en una multa de hasta el 6% de la facturación anual global de la plataforma.

La Comisión Europea acusó este viernes a TikTok de incumplir la Ley de Servicios Digitales (DSA) al permitir que cuentas de menores de edad permanezcan expuestas a desconocidos dentro de la Unión Europea. Se trata de una conclusión preliminar que, de confirmarse, podría derivar en una multa de hasta el 6% de la facturación anual global de la plataforma.

La investigación apunta a la arquitectura de privacidad de la red social propiedad de ByteDance y a la forma en que su configuración permite que niños y adolescentes queden expuestos a riesgos como el contacto con desconocidos, el ciberacoso y posibles depredadores. El expediente, abierto en febrero de 2024, también analizó el funcionamiento de los sistemas de recomendación y la posibilidad de que menores accedan a contenidos no apropiados mediante edades falseadas.

Según la Comisión Europea, los menores pueden configurar sus perfiles como públicos, lo que hace que cualquier persona —incluso sin una cuenta en TikTok— pueda acceder a sus publicaciones. Además, en el caso de los usuarios de 16 y 17 años , esa configuración permite que sus contenidos sean recomendados a otros usuarios a través del feed "For You".

El organismo también advirtió que las cuentas privadas no ofrecen una protección completa . Aunque el contenido permanezca restringido, esas cuentas pueden localizarse mediante las listas de seguidores y seguidos de otros usuarios, mientras que las fotos de perfil continúan siendo visibles para cualquier persona fuera de la plataforma.

Según la UE, la configuración actual permite que niños y adolescentes queden expuestos a riesgos como el contacto con desconocidos, el ciberacoso y posibles depredadores.

La jefa tecnológica de la Unión Europea, Henna Virkkunen , sostuvo que la normativa exige que la protección de los menores esté integrada en el diseño de los servicios digitales y no dependa de una decisión del usuario. En ese sentido, afirmó que un alto nivel de seguridad debe ser la opción predeterminada.

Como parte de sus exigencias, Bruselas pidió a TikTok modificar la configuración inicial de las cuentas públicas de menores para que sus publicaciones solo puedan ser vistas por usuarios autorizados por el propio adolescente. Además, reclamó que ese contenido deje de estar disponible para una audiencia global fuera de la plataforma y que no sea recomendado mediante el feed "For You".

Con este caso, TikTok acumula el cuarto conjunto de conclusiones preliminares en su contra bajo la Ley de Servicios Digitales en menos de dos años, según Reuters.

A comienzos de este año, la Comisión Europea abrió otro expediente preliminar sobre mecanismos destinados a maximizar la interacción de los usuarios, como la reproducción automática de videos y el desplazamiento infinito, prácticas que los reguladores consideran perjudiciales para el bienestar de las personas.

En dos investigaciones anteriores, la empresa evitó sanciones tras aceptar concesiones propuestas por los reguladores europeos, mientras que otro expediente aún continúa pendiente de resolución.

La respuesta de TikTok

TikTok informó que analizará las conclusiones preliminares de la Comisión Europea y aseguró que las cuentas de adolescentes incorporan más de 50 funciones de privacidad y seguridad activadas desde su creación. La compañía también sostuvo que las cuentas de menores de 18 años son privadas por defecto y destacó que es una de las pocas plataformas en las que los adolescentes más jóvenes no pueden utilizar mensajes directos ni publicar contenido apto para aparecer en el feed "For You".

Antes de que Bruselas adopte una decisión definitiva, TikTok podrá acceder al expediente completo de la investigación, presentar una respuesta formal por escrito y participar del proceso junto con el Consejo Europeo de Servicios Digitales.