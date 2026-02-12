Dólar blue hoy: a cuánto opera este jueves 12 de febrero + Seguir en









Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue opera a $1.415 para la compra y a $1.435 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, jueves 12 de febrero En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar opera a $1.400 para la venta.

Valor del CCL hoy, jueves 12 de febrero El dólar CCL opera a $1.475,83 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.4%.

Valor del dólar MEP hoy, jueves 12 de febrero El dólar MEP opera a $1.431,68 y la brecha con el dólar oficial es de 2.3%.

Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 12 de febrero El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.846.

Cotización del dólar cripto hoy, jueves 12 de febrero El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.468,92, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, jueves 12 de febrero Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s67.388, según Binance.