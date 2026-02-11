Con modificaciones de último momento, el Gobierno se acerca a la aprobación de la reforma laboral en el Senado Por Fernando Brovelli + Seguir en









El oficialismo proyecta más de 40 votos. Las cajas sindicales volverían a tener contribuciones automáticas y habría un cambio clave en la Justicia porteña.

El bloque de La Libertad Avanza consolida una mayoría en el Senado. Mariano Fuchila

Este lunes, el Gobierno ya había anunciado reformas con respecto al dictamen original: la preservación de las escalas del impuesto a las Ganancias (“sin eso, sólo teníamos nuestros votos, ni uno más”, dijeron desde La Libertad Avanza) y un nuevo esquema de remuneraciones a los trabajadores en caso de enfermedad o accidente (un 50% o un 75% de su sueldo por tres o seis meses, según el motivo del padecimiento y si el empleado cuenta con personas a cargo). A ello se incorporará la posibilidad de convocar a una Junta Médica cuando la certificación del trabajador discrepe de la del empleador.

La principal reforma de último momento beneficia al gremialismo: si bien se impuso un tope del 0,5% para las empresas o cámaras y de un 2% a los sindicatos en concepto de “contribuciones especiales”, se quitó el vencimiento para que los aportes sean automáticos. El anuncio realizado este martes establecía como límite el 1° de enero del 2028, para que después los aportes sean voluntarios. En otro sentido, la postergación de la eliminación de estatutos -que ya se había prologado a 180 días- extendería su implementación a un año.

Jorge Capitanich Senado Compañeras de bloque saludan a Jorge Capitanich, expareja de Sandra Mendoza, en su duelo. Mariano Fuchila Por otro lado, se ratificará la exclusión de las billeteras digitales como destino del pago de los sueldos, a pesar de que el PRO insistirá en soledad por su inclusión. "Hay ciertas cosas que tienen que sostener tutela", responden -estatistas- los libertarios. A eso se incorporará un anexo para traspasar progresivamente a la órbita porteña las competencias de la Justicia laboral. Ámbito pudo saber que Patricia Bullrich se sentó personalmente con jueces de trabajo que se oponían al cambio. “Los trajo Villarruel acá”, plantearon desde el entorno de la senadora, avivando la interna.

Con esos cambios, que el ministro Diego Santilli consolidaba en sus apuntes cuando saltaba de una oficina a otra, la suma previa que hace el Gobierno le da 42 votos a favor de la reforma laboral. Precisa 37. A la oposición de todo el peronismo se le sumaría el del bloque del oficialismo santacruceño, más algunos rechazos en artículos particulares que no alterarían la media sanción del proyecto.

La seguridad de la mayoría en el Senado para este proyecto es tal que descuentan una aprobación en caso de una potencial reforma de algún artículo en Diputados. ”Que cambien lo que quieran, nosotros lo sacamos en un ratito”, planteó una senadora libertaria, quien también puso eventual fecha para una próxima sesión: el 26 de febrero, con una agenda que incluya dos temas que se tratarán este jueves en la Cámara baja (Régimen Penal Juvenil y acuerdo Mercosur-Unión Europea) y la modificación a la Ley de Glaciares.