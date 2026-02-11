Reforma laboral en VIVO: el proyecto del oficialismo llega al Senado con concesiones de la CGT y gobernadores

Live Blog Post

Reforma laboral: el Gobierno cedió al pedido de gobernadores, gremios y bancos

Por Débora de Urieta.-

PATRICIA BULLRICH SENADO Senado

La jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, junto a los miembros del bloque de La Libertad Avanza; las autoridades del PRO y la UCR, presentaron esta tarde los puntos más importantes de la reforma laboral que se tratará este miércoles en el Senado. Además, en conferencia de prensa, la senadora dio a conocer los cambios que aceptaron desde la Casa Rosada. Los grandes ganadores fueron, además de los gobernadores, los bancos, las cámaras empresariales y los gremios.

El texto final de la llamada "Modernización Laboral" iba a ser enviado a los teléfonos de los senadores antes la conferencia de prensa que la senadora encabezó en la tarde del martes, cuando faltaban menos de 24 horas para la sesión en la que se votaría el texto. Desde el Salón de las Provincias, la exministra se Seguridad, escoltada por senadores de LLA como Emilia Orozco, Pablo Cervi y Carmen Álvarez Rivero enumeró los puntos salientes del texto que, según aseguró. "elimina la industria del juicio".

