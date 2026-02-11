SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

En Vivo
11 de febrero 2026 - 10:23

Reforma laboral en VIVO: el proyecto del oficialismo llega al Senado con concesiones de la CGT y gobernadores

La policía corta las calles y alrededores del Congreso.

Por Mariano Fuchila

El proyecto se debate el miércoles en el Congreso. El oficialismo cuenta con los votos para la media sanción en extraordinarias. Fuerte operativo de seguridad en las calles.

Desde temprano se montó un fuerte operativo de seguridad en la zona del Congreso.

Cómo es el fuerte operativo de seguridad en el Congreso por las protestas contra la reforma laboral

Congreso Vallado

El Gobierno implementará un fuerte operativo de seguridad en los alrededores del Congreso de la Nación, en el marco del debate parlamentario de este miércoles sobre el proyecto de reforma laboral impulsado por el presidente Javier Milei.

La cartera de Seguridad, a cargo de Alejandra Monteoliva, confirmó que se pondrá en marcha protocolo antipiquetes, pese a que en instancias anteriores la Justicia Federal declaró su nulidad por considerar que restringe derechos constitucionales de protesta.

Reforma laboral: el Gobierno cedió al pedido de gobernadores, gremios y bancos

Por Débora de Urieta.-

PATRICIA BULLRICH SENADO

La jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, junto a los miembros del bloque de La Libertad Avanza; las autoridades del PRO y la UCR, presentaron esta tarde los puntos más importantes de la reforma laboral que se tratará este miércoles en el Senado. Además, en conferencia de prensa, la senadora dio a conocer los cambios que aceptaron desde la Casa Rosada. Los grandes ganadores fueron, además de los gobernadores, los bancos, las cámaras empresariales y los gremios.

El texto final de la llamada "Modernización Laboral" iba a ser enviado a los teléfonos de los senadores antes la conferencia de prensa que la senadora encabezó en la tarde del martes, cuando faltaban menos de 24 horas para la sesión en la que se votaría el texto. Desde el Salón de las Provincias, la exministra se Seguridad, escoltada por senadores de LLA como Emilia Orozco, Pablo Cervi y Carmen Álvarez Rivero enumeró los puntos salientes del texto que, según aseguró. "elimina la industria del juicio".

