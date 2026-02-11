Reforma laboral en VIVO: el proyecto del oficialismo llega al Senado con concesiones de la CGT y gobernadores

Tras intensas negociones, que incluyeron 28 cambios el proyecto original, finalmente el Gobierno debatirá el proyecto de reforma laboral en el Senado. El texto que se debatirá en el recinto llega luego de conseguir el consenso en varios puntos con gobernadores y la CGT.
Cómo es el fuerte operativo de seguridad en el Congreso por las protestas contra la reforma laboral
El Gobierno implementará un fuerte operativo de seguridad en los alrededores del Congreso de la Nación, en el marco del debate parlamentario de este miércoles sobre el proyecto de reforma laboral impulsado por el presidente Javier Milei.
La cartera de Seguridad, a cargo de Alejandra Monteoliva, confirmó que se pondrá en marcha protocolo antipiquetes, pese a que en instancias anteriores la Justicia Federal declaró su nulidad por considerar que restringe derechos constitucionales de protesta.
