El dólar oficial minorista cerró a $1.370 para la compra y a $1.420 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hizo a $1.427,34 para la venta.
Dólar hoy: a cuánto cerró este miércoles 11 de febrero
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
A cuánto operó el dólar oficial hoy, miércoles 11 de febrero
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.400.
A cuánto cotizó el dólar blue hoy, miércoles 11 de febrero
El dólar blue cerró a $1.415 para la compra y a $1.435 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.
Valor del CCL hoy, miércoles 11 de febrero
El dólar CCL cerró a $1.473,95 y la brecha con el dólar oficial se posicionó en el 5,3%.
Valor del dólar MEP hoy, miércoles 11 de febrero
El dólar MEP cerró a $1.431,68 y la brecha con el dólar oficial es de 2,3%.
Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 11 de febrero
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.846.
Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 11 de febrero
El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.469,99, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, miércoles 11 de febrero
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s67.178, según Binance.
