La invitación la hizo llegar el canciller Quirno a El Vaticano. No hay fecha de la posible visita el Papa a nuestro país.

El presidente, Javier Milei , invitó formalmente al papa León XIV a la Argentina, confirmó la Cancillería en un comunicado. La "iniciativa se inscribe en el excelente momento que atraviesa la relación diplomática entre la Argentina y la Santa Sede", apunta la misiva oficial.

El canciller Pablo Quirno hizo entrega en el Vaticano de la carta formal al pontífice que lleva la firma del Presidente. "Hice entrega de una carta de invitación del Presidente al Papa León XIV para que visite nuestro país y reafirmé la voluntad de trabajar de manera conjunta por la paz, el entendimiento entre las naciones y la resolución pacífica de los conflictos", escribió sus redes sociales.

Por medio de cartas, gestos, encuentros y una agenda heredada de Francisco: desde hace tiempo hay indicios que refuerzan la posibilidad de una visita papal al país.

Pistas de una posible vista a la Argentina

El papa León XIV analiza seriamente la posibilidad de viajar a la Argentina y distintos gestos recientes del Vaticano refuerzan esa hipótesis, según fuentes eclesiásticas que aseguran que el país “está en su agenda”, en un contexto de acercamientos pastorales, mensajes directos y una agenda internacional que retoma proyectos inconclusos del pontificado anterior.

La posibilidad de una visita papal comenzó a tomar fuerza tras el encuentro entre León XIV y el arzobispo de Santiago del Estero y primado de la Argentina, Vicente Bokalic Iglic, quien confirmó que el Sumo Pontífice evalúa un viaje al país. La audiencia, realizada en el Vaticano y con una duración aproximada de media hora, estuvo atravesada por temas vinculados a la situación social, pastoral y eclesial argentina.

El diálogo con referentes de la Iglesia argentina y los gestos simbólicos recientes reactivaron las expectativas de una visita.

Desde el ámbito eclesiástico aclararon que no existe aún una confirmación formal ni un cronograma definido, pero destacaron el valor simbólico del diálogo y del gesto papal. “El Santo Padre expresó su agrado por la invitación y manifestó que esta posibilidad está siendo considerada en su agenda”, señaló el arzobispado santiagueño en un comunicado difundido por el portal especializado religiondigital.org.

Durante el encuentro, Bokalic Iglic obsequió al Papa un poncho con los colores de la bandera argentina, envuelto con cintas representativas de la provincia de Santiago del Estero, un gesto cargado de identidad y cercanía que fue leído como una señal de sintonía con la Iglesia local.

Visita de Javier Milei al Vaticano

En junio del último año, el Presidente mantuvo una audiencia con el papa León XIV en el Vaticano, con quien habló de su plan de gobierno y buscará estrechar el vínculo personal con el sucesor de Francisco. El encuentro marca un capítulo significativo en su agenda, no sólo por el peso espiritual del evento, sino también por el escenario político y diplomático en el que se enmarca.

Milei arribó minutos antes de las 9 de Roma (4 de la mañana de Argentina) al encuentro con el Sumo Pontífice. Según trascendió, el Presidente invitó a León XIV a visitar el país y el vocero Manuel Adorni aseguró que el Papa confirmó que hará el viaje.

Tras el encuentro, desde la Santa Sede destacaron el “mutuo aprecio por las sólidas relaciones bilaterales” entre ambos Estados. También expresaron la voluntad de “reforzarlas aún más”.

Comunicado de Cancillería

El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto informa que el Canciller Pablo Quirno hizo entrega de una carta de invitación al Papa León XIV, firmada por el Presidente Javier Milei, para que visite la República Argentina.

Esta iniciativa se inscribe en el excelente momento que atraviesa la relación diplomática entre la Argentina y la Santa Sede, que se ha caracterizado históricamente por el diálogo franco, la cooperación constructiva y la convergencia en valores fundamentales.

En ese marco, el Canciller reafirmó la voluntad de la Argentina de continuar trabajando de manera conjunta con la Santa Sede en favor de la paz, el entendimiento entre las naciones y la resolución pacífica de los conflictos.