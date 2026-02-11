Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este miércoles 11 de febrero

Live Blog Post

El empleo asalariado tocó en noviembre mínimos desde 2022: en los primeros dos años de Javier Milei se perdieron 294.000 puestos

En la previa del debate de la reforma laboral en el Senado, este martes se conoció que el empleo asalariado formal cayó por séptimo mes consecutivo en noviembre y tocó mínimos desde junio de 2022. De este modo, en los primeros dos años de gobierno de Javier Milei se perdieron 294.400 puestos de trabajo.

Los datos se desprenden de un nuevo informe de la Secretaría de Trabajo en base a la información del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). En el anteúltimo mes del año, y pese a que ya había quedado atrás la incertidumbre por el resultado electoral, se destruyeron otros 23.400 empleos: 13.100 en el sector privado y 13.000 en el Estado, que fueron parcialmente compensados por 2.700 nuevos trabajadores de casas particulares.

