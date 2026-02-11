Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este miércoles 11 de febrero

El dólar oficial cotiza a $1.428 en el segmento minorista, mientras que el mayorista se encuentra cerca de $1.400. En esa línea, los paralelos acompañan la tendencia y también retroceden. El riesgo país se ubica en los 507 puntos, mientras que, en la jornada del martes, los ADRs borraron suba, al igual que los bonos en dólares.
Bitcoin retrocede a u$s67.000, mientras se espera por un dato clave de empleo estadounidense
El mercado de criptomonedas registra caídas generalizadas. Bitcoin (BTC) cae 2,1% hasta u$s67.247, un pequeño retroceso tras haber alcanzado los u$s70.000 en la jornada del martes.
Mientras tanto, Ethereum (ETH) corrige 2,6% y se ubica en u$s1.958. Asimismo, las altcoins siguen esta tendencia: Ripple (XRP) cae 2,4%; BNB anota caídas del 5,5% y Solana (Sol) registra pérdidas del 3,6%.
