En Vivo
11 de febrero 2026 - 10:07

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este miércoles 11 de febrero

Todas las novedades sobre el dólar, el riesgo país y los mercados.

Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar oficial cotiza a $1.428 en el segmento minorista, mientras que el mayorista se encuentra cerca de $1.400. En esa línea, los paralelos acompañan la tendencia y también retroceden. El riesgo país se ubica en los 507 puntos, mientras que, en la jornada del martes, los ADRs borraron suba, al igual que los bonos en dólares.

El martes también se conoció que la inflación se aceleró por quinto mes consecutivo y alcanzó el 2,9%, su valor más alto desde marzo 2025.

Asimismo, la city espera por la segunda revisión del programa con el FMI y evalúa los detalles del acuerdo comercial y de inversiones con EEUU, mientras que una reunión reservada por parte del ministro de Economía, Luis Caputo, con un grupo cerrado de agentes del mercado alimentó las expectativas sobre definiciones clave para el mercado de capitales.

Live Blog Post

Bitcoin retrocede a u$s67.000, mientras se espera por un dato clave de empleo estadounidense

El mercado de criptomonedas registra caídas generalizadas. Bitcoin (BTC) cae 2,1% hasta u$s67.247, un pequeño retroceso tras haber alcanzado los u$s70.000 en la jornada del martes.

Mientras tanto, Ethereum (ETH) corrige 2,6% y se ubica en u$s1.958. Asimismo, las altcoins siguen esta tendencia: Ripple (XRP) cae 2,4%; BNB anota caídas del 5,5% y Solana (Sol) registra pérdidas del 3,6%.

Lee la nota completa

Live Blog Post

El empleo asalariado tocó en noviembre mínimos desde 2022: en los primeros dos años de Javier Milei se perdieron 294.000 puestos

En la previa del debate de la reforma laboral en el Senado, este martes se conoció que el empleo asalariado formal cayó por séptimo mes consecutivo en noviembre y tocó mínimos desde junio de 2022. De este modo, en los primeros dos años de gobierno de Javier Milei se perdieron 294.400 puestos de trabajo.

Los datos se desprenden de un nuevo informe de la Secretaría de Trabajo en base a la información del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). En el anteúltimo mes del año, y pese a que ya había quedado atrás la incertidumbre por el resultado electoral, se destruyeron otros 23.400 empleos: 13.100 en el sector privado y 13.000 en el Estado, que fueron parcialmente compensados por 2.700 nuevos trabajadores de casas particulares.

Lee la nota completa

Live Blog Post

Wall Street opera con leves subas y está a la expectativa del dato de empleo en EEUU

wall street mercados nyse.jpg

Los principales índices de Wall Street operan con una leve tendencia al alza en la preapertura de este miércoles, mientras los inversores esperan datos cruciales sobre el empleo, retrasados por un cierre parcial del gobierno de Donald Trump, mientras siguen de cerca las ganancias corporativas.

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,12% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 0,05%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,16% al alza.

Lee la nota completa

Live Blog Post

Dólar: Luis Caputo sondea al mercado en una reunión reservada y crece expectativa de posibles anuncios

El Ministerio de Economía convocó este martes a un grupo reducido de sociedades de bolsa. Sin comunicación oficial, en la city confirmaron el encuentro y lo leyeron como una señal política al mercado de capitales, en medio de un escenario de dólar en baja, inflación en ascenso y discusión por la aplicación de la ley de Inocencia Fiscal.

Al cierre de la jornada, el Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, convocó a una reunión reservada en el Palacio de Hacienda con un grupo acotado de agentes del mercado, según confirmaron fuentes financieras a Ámbito. El encuentro comenzó entrada la tarde y se desarrolló bajo un fuerte hermetismo, sin comunicación oficial sobre la agenda ni definiciones públicas posteriores.

Lee la nota completa

Live Blog Post

BCRA: ¿cuántas son las reservas netas internacionales?

Por Jorge Herrera

En las dos últimas décadas, y en particular, desde el advenimiento de los últimos programas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el debate sobre las reservas netas internacionales (dólares) del Banco Central (BCRA) fue escalando y se intensifica con cada nuevo acuerdo o revisión. Quizás, por ello, para zanjar diferencias de criterios o terminar el debate entre analistas y economistas, el organismo financiero nacional vino a brindar, no solo su visión, explicarla y justificarla, sino también, de cierta manera, a transparentar las estadísticas y su relación con las metas con el FMI.

Lee la nota completa

Dejá tu comentario

