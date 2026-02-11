Maximiliano Pullaro anunció que el salario básico para la policía será $1.350.000 y habló de una campaña de desprestigio

El gobernador realizó los anuncios con el objetivo de desactivar las protestas que desde el lunes a la noche mantienen en vilo a Santa Fe. La suba también aplicará para el Servicio Penitenciario provinicial.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro , ofreció una conferencia de prensa este miércoles y anunció que ningún policía ni agente del Servicio Penitenciario provincial cobrará menos de $1.350.000 de salario básico , en un nuevo intento por desactivar las protestas que mantienen en vilo al distrito desde el lunes a la noche.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Pullaro rompió el silencio luego de casi dos días de concentraciones de los uniformados, con epicentro en la Jefatura Unidad Regional II de Rosario, donde numerosos patrulleros hicieron sonar sus sirenas pese a las ofertas de recomposición salarial de la administración santafesina.

Hasta el momento, la voz cantante la llevó el ministro de Seguridad local, Pablo Cococcioni, quien este miércoles dio precisiones sobre el estado de situación junto a su par de Economía y Finanzas, Pablo Olivares.

Por la tarde, el propio gobernador se puso al hombro las negociaciones y ofreció una conferencia de prensa en el Salón Walsh de la Casa de Gobierno, escoltado por Cococcioni. "Ningún hombre o mujer de la policía o el Servicio Penitenciario de Santa Fe va a percibir un sueldo inferior a $1.350.000", detalló.

En esa línea, explicó que todos, sin distinción, incluyendo al personal técnico y administrativo y el personal del 911 percibirán ese monto en carácter salarial. El mandatario destacó que se trata de un "esfuerzo muy grande del gobierno provincial".

Acto seguido, denunció que "hubo mucho manipulación de las estadísticas" y sostuvo que el sueldo hoy va entre $960.000 y $1.002.000. "Con la incorporación al sueldo, garantía de canasta básica y aumento de CAP, ningún policía que esté en funciones operativas va a ganar menos de $1.438.853", sostuvo.

Y amplió: "Si un policía hace tarea operativa de calle en Rosario, Santa Fe, Villa Gobernador Gálvez, Granadero Baigorria, Pérez o Santa Tomé, va a tener un plus de $500.000, es decir, $1.938.835".

Por otra parte, aclaró que, si el agente cumple tareas operativas y además maneja el vehículo policial, ganará $2.188.835 por mes a partir de febrero, con el sueldo de marzo.