Luis Caputo volvió a aspirar pesos: el Tesoro logró un rollover de casi 124%, aunque debió pagar tasas cercanas al 40%

En el primer llamado a licitación de febrero, el Ministerio de Economía se vio obligado a captar importantes cantidades de pesos. El BCRA tuvo una compra récord de dólares -la mayor en 11 meses-, pero no aparece la demanda de moneda local.

Economía tiene que seguir aspirando pesos, ante la falta de demanda de moneda.

El Tesoro de la Nación logró un muy buen resultado en la primera licitación de deuda en pesos de febrero, en la que logró colocar $9,02 billones, lo que implica un nivel de renovación del 123,39%, con relación a los vencimientos del período. En efecto, se consiguió una absorción importante de moneda, en una jornada en la que el Banco Central realizó la mayor compra de dólares en 11 meses.

La Secretaría de Finanzas recibió ofertas por $11,51 billones, y pagó tasas levemente por debajo del llamando anterior, menores al 40%.

Según informó el Ministerio de Economía, el resultado del llamado fue el siguiente:

30/6/26 (TZX26) $1 billón a 5.02% TIREA.

15/12/26 (TZXD6) $0,96 billones a 7.94% TIREA.

30/6/27 (TZX27) $0,08 billones a 7.37% TIREA.

30/6/28 (TZX28) $0,15 billones a 8.62% TIREA.

TAMAR a:

31/8/26 (M31G6) $0.09 billones con un margen de 4.38%.

26/2/27 (TMF27) $0.18 billones con un margen de 6.50%.

Dólar Linked a:

30/4/26 (D30A6) – $0,03 billones a 4,81% TIREA.

Durante la jornada el Banco Central realizó una compra record de dólares de $214 millones, lo que llevó a inyectar una cantidad de pesos equivalente. Pero el gobierno se enfrenta a una demanda de moneda local casi inexistente, lo que obliga a retirar dinero.

El director del BCRA Federico Furiase señaló que "en la lici del Tesoro, se obtuvo un roll over de 123% consistente con una absorción monetaria de $1.6 billones a tasas de mercado". "El BCRA sigue acumulando dólares (compras por usd214 millones hoy) con el tipo de cambio en baja", señaló.

Salvador Vitelli, de Romano Group, indicó que "la curva de tasa a fija salió bastante similar a la del mercado, incluso hubo algo de castigo en el tramo medio".

"La S17A6 se representó un 56% del financiamiento, con una TNA de 35.3% y TEA de 40.9% (72% del financiamiento total vino por tasa fija)", indicó Vitelli quien indicó que la duration promedio ponderada fue de casi 5 meses

Nau Bernués, economista y asesor financiero explicó que "el orden macroeconómico tiene muchas aristas, el Tesoro y el BCRA juegan en sintonía para controlar los pesos de la economía y el traspaso a precios".

Por su lado, Dante Ruggieri, socio en AT Inversiones, opinó que "en las últimas semanas el Tesoro viene mostrando un rollover por encima del 100%, en línea con lo observado en la última licitación, donde el 67% se concentró en instrumentos a tasa fija".

Según explicó, "ese tramo ofreció un leve premio respecto de las tasas que se negociaban en el mercado secundario, lo que incentivó la suscripción". En ese marco, sostuvo que el Tesoro “sigue dando premio con un poquito de tasa” para que los inversores se mantengan posicionados en estrategias de carry.