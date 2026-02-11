China planea represalias para Francia en caso de que apoye a la UE en la imposición de aranceles sobre sus productos + Seguir en









El gigante asiático evalúa tomar medidas como respuesta a un arancel sin precedentes por parte del bloque europeo.

Las medidas de China que podrían caer sobre Francia si impulsa los aranceles contra productos chinos.

China podría iniciar investigaciones sobre los vinos franceses o hasta imponer "aranceles recíprocos" a productos de la Unión Europea (UE) si Francia impulsa la activación de aranceles a los productos chinos, según reveló una cuenta de redes sociales afiliada a la cadena de televisión china CCTV.

Yuyuan Tantian, la cuenta digital, publicó y analizó un informe estratégico del Gobierno francés, que instaba a la UE a considerar la imposición de un arancel general sin precedentes del 30% a los productos chinos o una depreciación del 30% del euro frente al renminbi para contrarrestar el aumento de las importaciones baratas.

"Es equivalente a declarar la guerra a China en materia comercial", expresó Tantian. "China siempre mantuvo la puerta abierta a la comunicación, pero también está bien preparada para afrontar todos los retos", añadía la publicación.

xi jinping macron Qué pasa con Francia De momento, Francia no tomó ninguna medida al respecto. "Hoy, como pueden ver, la propuesta no ha sido aceptada por el Gobierno, lo que no significa que sea infundada", expresó la portavoz del Gobierno francés, Maud Bregeon. Mientras tanto, los Ministerios de Comercio y Finanzas franceses no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.

Este conflicto tiene antecedente el año pasado, cuando China eximió a los principales productores de coñac de los elevados aranceles sobre el brandy de la UE tras una investigación "antidumping" que duró más de un año. Esto fue una represalia por los aranceles de la UE sobre los vehículos eléctricos fabricados en China, sobre los cuales Francia había votado a favor.

