Franco Colapinto tuvo una gran actuación y terminó séptimo en el GP de España de la Fórmula 1

El argentino completó una destacada carrera con Alpine y sumó seis puntos. Andrea Kimi Antonelli ganó en Madrid, seguido por Max Verstappen y Lando Norris.

Franco Colapinto tuvo una gran actuación en el Gran Premio de España de Fórmula 1 y terminó séptimo con Alpine, resultado que le permitió sumar seis puntos para la escudería . El argentino había largado desde la novena posición y consiguió mantenerse entre los mejores durante la competencia disputada en Madrid.

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El piloto argentino llegó al domingo después de una buena clasificación , en la que logró avanzar hasta la Q3 y aseguró el noveno lugar de partida. Su compañero de equipo, Pierre Gasly, comenzó desde la decimocuarta posición y finalmente terminó duodécimo.

La victoria quedó en manos de Andrea Kimi Antonelli , quien consiguió imponerse en el Gran Premio de España y sumó un nuevo triunfo en su temporada. El italiano fue seguido por Max Verstappen, que terminó en la segunda posición.

El podio lo completó Lando Norris , quien había conseguido la pole position en la última vuelta de la clasificación del sábado.

De esta manera, Colapinto terminó séptimo, mientras que Gasly cruzó la bandera a cuadros en el duodécimo lugar y quedó fuera de la zona de puntos.

La gran largada de Franco Colapinto

En el comienzo de la carrera, Colapinto logró ganar posiciones y sostener un ritmo competitivo con su Alpine. El argentino avanzó dos lugares en los primeros metros y se ubicó séptimo, posición que consiguió defender a lo largo de la competencia.

El resultado representa una actuación importante para Colapinto, que continúa consolidándose como piloto titular de Alpine. En las sesiones previas, había finalizado 13° en la primera práctica, 15° en la segunda y 11° en la tercera.

El argentino pasó del noveno al séptimo puesto en los primeros metros de la carrera. ESPN

Su rendimiento en la clasificación también había sido positivo. Después de avanzar a la última fase, el argentino consiguió el noveno puesto y quedó por delante de su compañero Gasly, que no pudo meterse entre los 10 primeros.

Con el séptimo puesto, Colapinto volvió a sumar para Alpine y cerró un fin de semana competitivo en el debut del circuito español en el calendario de la Fórmula 1.

Un especialista en ganar posiciones

La actuación en España se suma a una serie de buenas largadas que Colapinto protagonizó durante la temporada. En China pasó del puesto 12 al sexto en apenas 0,148 segundos, mientras que en Miami avanzó del octavo al séptimo.

También ganó posiciones en la Sprint de Canadá, donde pasó del 13° al 11°, y en Barcelona, donde avanzó del 13° al 11°. En Silverstone pasó del 14° al 11° en la Sprint y del 19° al 15° en la carrera principal.

En Países Bajos también tuvo buenas salidas: avanzó del 13° al 12° en la Sprint y del 14° al 12° en la carrera. Ahora, en España, sumó otra actuación destacada al pasar del noveno al séptimo puesto.

Uno de sus antecedentes más recordados ocurrió en Australia, cuando evitó impactar contra el Racing Bulls de Liam Lawson, que había quedado detenido en plena recta principal del circuito de Albert Park.

El piloto de Alpine consiguió puntos en siete de las 14 fechas anteriores de la temporada. @francolapinto

La temporada que consolidó a Colapinto

El argentino atraviesa su primera temporada completa en la Fórmula 1 y ya consiguió su mejor resultado del año con el sexto puesto en Canadá. Además, sumó puntos en siete de las 14 fechas anteriores.

Su rendimiento llevó a Alpine a confirmar su continuidad como titular para 2027, con una cláusula de renovación automática para 2028. Colapinto llegó al equipo por cinco años a modo de cesión de Williams, escudería donde se formó dentro de su academia y con la que debutó en la Máxima.

Con su rendimiento, el argentino se consolidó como uno de los pilotos emergentes con mayor proyección. La buena temporada incluso despertó el interés de otros equipos, que consultaron por su situación antes de que Alpine anunciara su continuidad.