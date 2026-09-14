Gonzalo Pérez Corral: "El mercado podría duplicarse fácilmente, hay que invertir en infraestructura y afinar el tema impositivo"

El country manager de JetSmart identificó el potencial de mejora del sector aéreo durante el panel de cierre de Ámbito Debate sobre Nueva Movilidad.

El country manager de JetSmart, Gonzalo Pérez Corral, trazó un diagnóstico sobre las oportuniddaes de la industria aérea.

El country manager de JetSmart , Gonzalo Pérez Corral , identificó las oportunidades de crecimiento en el sector aéreo al formar parte del panel de cierre de Ámbito Debate sobre Nueva Movilidad , moderado por el jefe de redacción de Ámbito, Ariel Basile .

Al referirse a la transformación del sector, Pérez Corral destacó que “ la movilidad está cambiando desde la pandemia , con un consumidor que se anima a más escapadas de fin de semana o viajeros que trabajan remoto”, mientras resaltó que, en la vía aérea, “ los aviones han evolucionado y hoy son más modernos, con menor consumo de combustibles y de emisiones de dióxido de carbono ”.

Sobre la situación de JetSmart, apuntó: “ Tenemos la flota más nueva de Sudamérica con 3,1 años de antigüedad. En Argentina hicimos una gran inversión y pasamos de 3 a 17 aviones y la proyección es que en verano tengamos 23 . Son cambios que se ven en la preferencia del pasajero”.

Pérez Corral indicó que existe “un esfuerzo de toda la comunidad aeronáutica y aeroportuaria por avanzar”, pero contrapuso que “ el ritmo de crecimiento que demanda la industria puede que tenga una limitante en la infraestructura ”.

“ Lo vemos en Aeroparque, que ha proliferado con muchos vuelos con destino a Sudamérica que podrían estar en otro aeropuerto y dejar lugar para cabotaje ”, observó y lamentó: “En JetSmart tenemos 28% del mercado en cabotaje y no tenemos un espacio donde tener un buen mantenimiento de aeronaves . No es que no lo hagamos, pero no tenemos las facilidades otorgadas por el concesionario”.

“Que el país se prepare para tener una infraestructura adecuada es un factor determinante a la hora de que la casa matriz diga si los aviones van para Argentina, Perú, Colombia o se quedan en Chile”, completó.

Las preferencias de los clientes

Sobre la visión del cliente, Pérez Corral resaltó que en el caso de JetSmart los consumidores “requieren primero seguridad y eso lo da el avión nuevo, con pilotos entrenados por el propio fabricante, pero también la confiabilidad, puntualidad, transparencia a la hora de comprar y buen servicio”.

“Eso se refleja en que tenemos una tasa de reincidencia del 80% de personas que volverían a volar o se lo recomendarían a un amigo”, se jactó.

Perspectivas de crecimiento y sostenibilidad

Al observar oportunidades de crecimiento, Pérez Corral anticipó el lanzamiento de nueve rutas en los próximos meses. “Serán cuatro domésticas y cinco internacionales. Eso habla de posibilidades de crecer”, expresó, mientras identificó entre los riesgos la suba del petróleo por el conflicto en Medio Oriente.

Sobre las oportunidades en general, contrapuso que “en Argentina hay solo 0,3 viajes por habitante por año y en países vecinos tienen el doble”, por lo que apuntó: “Vemos que el mercado podría duplicarse fácilmente. Hay que invertir en infraestructura y afinar el tema impositivo para atraer más competencia”.

Con el foco en la sostenibilidad, el country manager de JetSmart resaltó que “las aeronaves nuevas consumen menos combustible y emiten menos dióxido de carbono”, aunque admitió: “Todavía no tenemos tecnología eléctrica y estamos lejos del combustible sintético a partir de cosechas en Sudamérica”.

El potencial de mejora para las aerolíneas

Pérez Corral afirmó que el sector tiene habituales “preocupaciones exógenas”, identificando a la pandemia como “la peor crisis” para las aeronáuticas, pero recordando también el contexto geopolítico y las guerras.

A nivel interno, mencionó la necesidad de infraestructura acorde y luego puso el foco en “un sistema impositivo que pueda fomentar o ayudar a que las cosas pasen”, para luego reflexionar: “Tenemos tasas de embarque, que son muy altas a nivel internacional y muy bajas a nivel cabotaje, entonces buscamos que exista algo intermedio que nos permita poner más vuelos”.

“Hay provincias que nos llaman para pedir que vuelen a otras provincias o países limítrofes. Esa es una preocupación: que no veamos oportunidades que están a la mano de reguladores. Ojalá podamos progresar para tener un ecosistema mucho más saludable”, concluyó.