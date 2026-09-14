Carmen Casas: "El futuro es una diversificación del uso de energía"

La responsable social ambiental de Buquebus resaltó el impulso de la sostenibilidad en el transporte en el panel de cierre de Ámbito Debate sobre Nueva Movilidad.

La responsable social ambiental de Buquebus , Carmen Casas , puso de relieve el uso sostenible de la energía y la mirada de la compañía, que se refleja en la flamante incorporación de un ferry 100% eléctrico , durante su paso por el panel de cierre de Ámbito Debate sobre Nueva Movilidad .

En el ciclo, moderado por el jefe de redacción de Ámbito, Ariel Basile , Casas analizó el transporte fluvial y señaló que “ la movilidad se dejó de percibir como transportarse de un sitio a otro, sino que forma parte de una experiencia integral que empieza antes de iniciar el viaje, tomándose un buen café, apreciar la infraestructura y los espacios verdes de las terminales”.

En el caso puntual de Colonia, destacó su cercanía con Buenos Aires y se refirió a “ la desestacionalización de la movilidad , con viajes más cortos y durante todo el año, no solo en vacaciones anuales”, mientras apuntó que se abre “una ventana de oportunidad para ofrecer un servicio más integral y acorde con valores de los clientes y pasajeros”.

La referente de Buquebus se refirió a los clientes y valoró la importancia de “que encuentren una experiencia fácil, que se opere bien y que el confort vaya de la mano con sus valores”.

Así, puso de relieve el lanzamiento del buque China Zorrilla , el primer ferry 100% eléctrico, que llegó a aguas uruguayas y ya fue botado con el objetivo de comenzar a operar el mes que viene.

“Es un buque 100% eléctrico, con 2.100 pasajeros y 225 bodegas”, valoró Casas sobre el barco, que duplica la capacidad del más grande en la actualidad, pero con un efecto clave en la descarbonización: “Va a reducir la emisión de gases de efecto invernadero en la ruta Colonia-Buenos Aires, cuenta con aval del Banco Mundial y en ese contexto tenemos una medición de muchos indicadores ESG que debemos reportar”.

En tal sentido, consideró que se trata de “una oportunidad para que los valores de los pasajeros a los que les interesa hacer un viaje más sostenible también puedan ser confortables o accesibles”.

Las oportunidades a futuro

Para Casas, “es importante la coordinación entre actores públicos y privados para el desarrollo de nuevos proyectos”, al aclarar que eso se verificó en la iniciativa del China Zorrilla.

Pensando a futuro, trazó la oportunidad que ve en Colonia: “Esperamos que sea un destino que se pueda disfrutar en un día, con viajes cortos, que es la tendencia actual, y ofreciendo un servicio que empiece antes del viaje”.

A su vez, mencionó la importancia de una buena gestión y aseguró que “Buquebus tiene una correcta gestión de riesgos y ha logrado hitos, como tener el ferry más veloz del mundo (Francisco Papa), con su propia planta de GNL asociada”, mientras indicó que “la ventaja es la incorporación del aprendizaje de las nuevas tecnologías”.

La sostenibilidad como norte

Sobre la estrategia de la compañía en sostenibilidad, Casas explicó: “Nuestra estrategia es integral: empieza con la incorporación del Francisco en su momento, que, más allá de ser veloz, utiliza GNL para la propulsión, lo cual disminuye el impacto y la emisión de gases”.

“Tenemos un plan que desarrollamos de forma transversal. La viabilidad de cualquier iniciativa tiene que estar en el plan de negocio y debe ser amigable con lo operativo. Entonces impulsamos acciones sostenibles en el tiempo”, expresó.

Con una mirada a mediano plazo, la responsable social ambiental de Buquebus sostuvo que “en el caso del transporte marítimo, se está buscando una electrificación de los barcos” y resaltó: “Creo que el futuro es una diversificación del uso de energía. No va a ir todo hacia lo eléctrico, donde también tenemos el desafío de la infraestructura y de dónde vamos a obtener la energía para consumirla”.

Con respecto al ferry 100% eléctrico, sostuvo que “recargas sus baterías en Uruguay, donde el porcentaje de energía renovable es casi un 100%” y puso de relieve además la tendencia a nivel internacional. “Más allá de los contextos geopolíticos, la movilidad debería transitar un camino que busque mejorar la experiencia del os usuarios en todo sentido y que vaya ligado a valores de cuidado del medio ambiente y seguridad de las personas”.