Gastón Galdeano: "La conectividad y los datos juegan un rol muy importante para maximizar la rentabilidad"

El gerente general de Ford Pro para Sudamérica brindó su diagnóstico del sector eléctrico durante el primer panel de Ámbito Debate sobre Nueva Movilidad.

El gerente general de Ford Pro para Sudamérica, Gastón Galdeano, resaltó el rol de los datos en la era de la tecnología.

El gerente general de Ford Pro para Sudamérica, Gastón Galdeano , identificó las oportunidades de mejora del mercado automotor al participar del primer panel de Ámbito Debate sobre Nueva Movilidad , moderado por el jefe de redacción de Ámbito, Ariel Basile ,

Galdeano puso de relieve la mayor adopción por parte del usuario. “ Hace dos años la penetración de vehículos electrificados era cercana a 3% y hoy está por encima de 15% ”, detalló y aseguró que “esto viene de la mano de tendencias de los consumidores, de infraestructura y de oferta de vehículo”.

A eso le sumó “la conectividad de los vehículos, que hoy está en la base de la industria, porque la mayoría vienen conectados y esto permite al cliente tener información e interactuar”.

Galdeano resaltó que Ford Pro “viene trabajando constantemente en la renovación de nuestro portfolio” y detalló: “ En vehículos comerciales acabamos de lanzar nuevas versiones de Ranger y de Tracker ”.

“El proyecto más importante relacionado con la electromovilidad es una inversión que estamos desplegando en este momento con una inversión de 170 millones de dólares en la planta de General Pacheco para lanzar el primer semestre del año que viene una Ranger híbrida enchufable que ya se anunció, sumado a otros proyectos de vehículos que van a ser incorporados a las tecnologías eléctricas”, destacó.

En cuanto a diferencias entre híbridos y 100% eléctricos, planteó que “la infraestructura que uno necesita es distinta”, pero advirtió que “hay empresas que ya tienen planificadas rutas logísticas” y puso a la E-Transit como caso de éxito: “Está funcionando muy bien. El vehículo tiene una autonomía de 300 kilómetros, con lo cual puede hacer un recorrido de ida y vuelta a la base operativa para la carga. Vemos una tendencia creciente hacia este tipo de vehículos”.

El uso de datos al servicio del cliente

En tanto, el gerente general de Ford Pro para Sudamérica afirmó que “trabajamos muy fuerte en los datos y la conectividad para seguir mejorando las experiencias de los clientes a través del uso de la información”.

“Vemos una tendencia del cliente comercial que deja de comprar un vehículo para comprar una solución de movilidad. Allí ofrecemos todo un ecosistema que se relaciona con la conectividad, el servicio posventa y la financiación”, aseguró.

Al poner la mira en los clientes comerciales, Galdeano resaltó que la información se utiliza para mejorar la operatividad de las flota: “Hacemos también un monitoreo preventivo de los datos del vehículo. Entonces, si hay un cliente que tiene una flota de 100 vehículos, le avisamos al gestor cuando hay uno que tiene que ir al mantenimiento”.

“El costo del mantenimiento es importante y la conectividad y los datos juegan un rol muy importante para maximizar la rentabilidad”, señaló.

Variedad de opciones para consumidores diferentes

Galdeano señaló que la elección entre híbridos puros y enchufables o 100% eléctricos “depende de los hábitos del cliente o la familia”, al precisar que “hoy la infraestructura de carga tiene un camino por recorrer, pero para un uso citadino está más que bien”.

De todos modos, defendió la estrategia de Ford de “power of choice”. “Entendemos que a un consumidor le funciona algo y a otro no. Por eso tenemos distintas alternativas de propulsión”, reveló.

En paralelo, sostuvo que la adopción “está evolucionando rápidamente”, aunque insistió en que “depende de las tendencias del consumidor y la infraestructura y esto está tendiendo a converger a mayor o menor velocidad”.

“Por eso desarrollamos localmente la producción y adaptando nuestra planta. Es importante la infraestructura de carga y creemos que esto va a seguir creciendo y va a acompañar la tendencia de los consumidores”, analizó.

Oportunidades y tendencias

Galdeano, a su turno, consideró que “hay un campo muy grande para crecer en datos, inteligencia artificial y predicción de las necesidades de los clientes, tanto en el particular para mejorarle la experiencia y hacerle la vida más sencilla, como en el comercial, bajándole el costo operativo”.

Con relación a nuevas tendencias, se refirió a la adquisición o no de los vehículos y vaticinó que “el renting y el car sharing también van a seguir creciendo a nivel global, sobre todo en usuarios comerciales, porque en particulares su uso es más incipiente”.

“Muchas empresas ya no quieren tener la propiedad del bien, sino un servicio. Así lanzamos Ford Go, que es una alternativa para el cliente que no quiere comprar o destinar capital de trabajo a la flota. Pagan un fee, nos ocupamos de toda la gestión y el cliente se ocupa del core de su negocio”, resumió.