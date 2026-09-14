Christian Albinati: "La comparación entre el eléctrico y el naftero hace que la adaptación sea cada vez más positiva"

El gerente de Producto de ByD resaltó la proactividad del consumidor durante el primer panel de Ámbito Debate sobre Nueva Movilidad.

El gerente de Producto de ByD , Christian Albinati , valoró la creciente adopción de los consumidores de autos eléctricos , durante el primer panel de Ámbito Debate sobre Nueva Movilidad , que tuvo lugar en Lex Tower y contó con la moderación del jefe de redacción de Ámbito, Ariel Basile .

Albinati sostuvo que “cada vez la oferta es superior y el cliente no solo la acepta, sino que está cada vez más informado” y, a su entender, hay un cambio de dinámica: “ Antes se adaptaba a lo que había en mercado y hoy es la tecnología la que se adapta a la necesidad del cliente ”.

“ Al principio creíamos que el target iba a ser una persona joven, pero hay gente mayor también que se adapta fácilmente . Nos sorprendió la aceptación tan rápida del consumidor”, reconoció sobre la demanda del sector.

El referente de ByD recordó que la marca tiene menos de ocho meses en el país y valoró haber superado los 10.000 vehículos vendidos . “Queremos tener en cada segmento una propuesta de electromovilidad, ya sea híbridos enchufables o 100% eléctricos, y que se destaque en cuanto a tecnología e innovación”, observó.

Al respecto, graficó: “ Llegamos para quedarnos. Lanzamos el viernes pasado el Seal 5 y es el vehículo con mayor autonomía del país, con 2.600 kilómetros y un consumo súper bajo de 3,7 litros cada 100 kilómetros ”.

Sobre los planes a futuro, indicó: “Más allá de seguir aumentando el portfolio, apuntamos a la expansión de la red de concesionarios a lo largo del país. Hoy son 17 y la idea es terminar en 25 a fin de año. Eso tiene como resultado la cercanía con el cliente”.

“En el corto plazo, llegamos a ser la automotriz que vende más vehículos eléctricos en el país, lo cual nos llena de orgullo. También somos los número uno en híbridos enchufables”, remarcó.

La importancia de la posventa en la era de la transformación tecnológica

Albinati afirmó que en ByD “el crecimiento fue exponencial” y señaló que la movilidad sostenible “va por buen camino, aunque es a largo plazo”, precisando que la firma trabaja “en capacitación, posventa, disponibilidad de repuestos y la tecnología”, mientras aclaró: “Somos una empresa de tecnología y producimos más del 90% del auto”.

En medio de la transformación tecnológica, resaltó la app gratuita de la empresa con el foco puesto en la posventa. “La persona encargada de una flota con más de 200 autos o el consumidor final pueden ver desde la presión de los neumáticos o si dejó el auto cerrado y cerrarlo a distancia, hasta la parte preventiva, la localización del vehículo en tiempo real y pasarle la llave a una persona para autorizarla por un tiempo determinado”, sintetizó.

En plena transición, recordó que el usuario también puede proceder a la programación de la carga, “que puede quedar para la noche porque es más barato”, mientras comparó: “Si lo cargás una vez a la semana, en tres horas te sale 8.000 pesos, teniendo en cuenta el kw/h hora en Argentina. La comparación con el naftero hace que esa adaptación sea cada vez más positiva”.

Capacitación constante y cambio cultural

Al analizar los cambios de los consumidores, Albinati trajo el concepto de “capacitación constante”. “Tenemos un club de ByD y una vez que el cliente ya compró el auto y tiene dudas, se lo invita, se le explica y se le dice cómo gestionar mejor según necesidades de consumo y de carga”, detalló.

En esa línea, habló de un trabajo para “que la electromovilidad sea cada vez más sencilla de utilizar”, con la idea de “desmitificar y perder el miedo a lo nuevo, como pasó con el cambio de la caja global a la automática”.

Sobre este cambio cultural, brindó datos contundentes: “De cada 10 clientes que hacen un test drive, 5 lo eligen. Porque una vez que lo prueban, ven resultados reales y eligen”.

La tendencia creciente del sector

El gerente de Producto de ByD analizó lo que ocurre en el sector y destacó: “Está creciendo cada vez más la red de puntos de carga, con más de 250 en todo el país. Hay mucha inversión del sector privado que ayuda a que siga evolucionando”.

Al contar sus sensaciones sobre los próximos pasos de la movilidad sostenible, Albinati aseguró que “ya no es un futuro, sino un presente donde el argentino está usando esa electromovilidad” y puso como ejemplo que “hoy varios eligen 100% eléctricos, como el Dolphin Mini o el Yuan Pro en el caso de ByD”.

“Creemos que va a seguir en esa tendencia y nos pone muy felices la rápida adopción y la capacitación continua para seguir evolucionando”, apuntó, para luego poner en el horizonte la posibilidad de cargadores ultrarrápidos, como los que tiene la firma en China “para cargar autos en 10 minutos”.